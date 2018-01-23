Piyasaya sürmedik imha ettik

Haber sonrası bir açıklama yapan ESK, ithal etlerde hastalık tespit edildiğini, ancak bunların piyasaya sürülmeyerek imha edildiğini belirtti. ESK’nın açıklamasında, “İthal edilen etlerin gerekli analiz ve kontrol işlemleri, Veteriner Sınır Kontrol Noktası tarafından yapılmaktadır. Yapılan bu kontrollerde Bosna Hersek’ten getirilen etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar, 24 Ağustos 2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır.Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, 05 Ocak 2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır” denildi.

İTİRAZLAR SÜRECİ UZATTI

ESK yetkilileri, Hürriyet’in soruları üzerine de tüm etlerin piyasaya girmeden sağlık kontrollerinden geçirildiğini, piyasada sorunlu et bulunmadığını savundular. Yetkililer, Ağustos ayında hastalık tespit edilmesine karşın imha işlemlerine neden Ocak ayında başlandığı sorusuna da, “Firmaların itiraz hakları bulunuyor. Analiz sonuçlarının netleşmesi gerekiyor. Bu süreçte onların itiraz etmesi, analizlerin kesinleştirilmesi ve itirazların değerlendirilmesi gibi işlemlerin tamamlanması için prosedür uzuyor. Ancak tüm bu dönemde etler depoda bekletiliyor ve kesinlikle piyasaya sürülmüyor” yanıtını verdiler.