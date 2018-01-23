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Piyasaya sürmedik imha ettik

Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
23.01.2018 - 21:35 | Son Güncelleme:

BOSNA Hersek’ten ithal edilen etlerde hastalık olduğu belirlendi. Et ve Süt Kurumu (ESK), hastalıklı etlerin imha edildiğini açıkladı. Türkiye’ye sattığı etlerde hastalık bulunan firmanın, Bosna Hersek’ten et ithalatının yüzde 20’sini tek başına yaptığı belirtiliyor. ODATV’de dün yayımlanan haberde, Bosna Hersek’ten yapılan ithal etin 20 tonunda bakteri belirlendiği iddiası yer aldı. 24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçlarının 29 Ağustos’ta belli olduğu ve tahlillerde insan sağlığına zararlı “E.coli O157” hastalığının tespit edildiği vurgulandı. Bu hastalığın tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı bakteriler arasında bulunduğu da vurgulandı. Haberde Ocak ayının başında etlerle ilgili imha kararı alındığı, ancak etlerin daha önce piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Haber sonrası bir açıklama yapan ESK, ithal etlerde hastalık tespit edildiğini, ancak bunların piyasaya sürülmeyerek imha edildiğini belirtti. ESK’nın açıklamasında, “İthal edilen etlerin gerekli analiz ve kontrol işlemleri, Veteriner Sınır Kontrol Noktası tarafından yapılmaktadır. Yapılan bu kontrollerde Bosna Hersek’ten getirilen etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar, 24 Ağustos 2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır.Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, 05 Ocak 2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır” denildi.

İTİRAZLAR SÜRECİ UZATTI

ESK yetkilileri, Hürriyet’in soruları üzerine de tüm etlerin piyasaya girmeden sağlık kontrollerinden geçirildiğini, piyasada sorunlu et bulunmadığını savundular. Yetkililer, Ağustos ayında hastalık tespit edilmesine karşın imha işlemlerine neden Ocak ayında başlandığı sorusuna da, “Firmaların itiraz hakları bulunuyor. Analiz sonuçlarının netleşmesi gerekiyor. Bu süreçte onların itiraz etmesi, analizlerin kesinleştirilmesi ve itirazların değerlendirilmesi gibi işlemlerin tamamlanması için prosedür uzuyor. Ancak tüm bu dönemde etler depoda bekletiliyor ve kesinlikle piyasaya sürülmüyor” yanıtını verdiler.

Etiketler: gazetehaberleri
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