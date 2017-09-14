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    Piyasaya sahte para sürüyorlardı... Apartta yakalandılar

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 14:39 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 14:42

    Fethiye'de sahte 100 dolarlık banknotları piyasa sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı.

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    • Fethiye’de sahte dolar operasyonu
    • Fethiye’de sahte dolar operasyonu
    • Fethiye’de sahte dolar operasyonu
    • Fethiye’de sahte dolar operasyonu

    Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum’dan kiraladıkları otomobille Fethiye’ye gelen Önder K., Mustafa B., İlyas B. ile H.T. ve N.T. adlı kadınların sahte 100 dolarlık banknotlarla alışveriş yaptığını tespit etti.

    Alışveriş yapılan market ve kuyumcuların bilgisine başvuran polis şüphelilerin peşine düştü.

    Şüphelilerin Foça Mahallesi’nde kiraladıkları apart otelde kaldıklarını tespit eden ekipler, geçen salı günü saat 01.00’de operasyon düzenledi.

    5 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları oda ve otomobilde yapılan aramada ise 43 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

    Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Önder K., Mustafa B. ve İlyas B. ’Parada sahtecilik’ suçundan tutuklandı.

    H.T. ve N.T. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Piyasaya sahte para sürüyorlardı... Apartta yakalandılar

    Piyasaya sahte para sürüyorlardı... Apartta yakalandılar

     

     

    Etiketler: Fethiye , Bodrum , sahte para
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