Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Fed başkanı Yellen ile ilgili çarpıcı iddia

Fed başkanı Yellen ile ilgili çarpıcı iddia

REUTERS-Hurriyet.com.tr
26.10.2017 - 15:31 | Son Güncelleme:

Politico isimli bir haber sitesinin haberine göre Fed başkan adayları arasında Janet Yellen ve Kevin Warsh'ın adı yer almıyor.

Dolar, Yellen'in Fed başkan adayları arasında yer almadığını belirten haberin etkisiyle kazanımlarını artırdı.

Öte yandan Reuters'ın Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde "Trump, Fed başkanlığına göstereceği aday konusunda henüz nihai kararını vermedi" denildi.

İŞTE O ADAYLAR

Fed başkanlığı pozisyonuna aday gösterilen isimler arasında eski Fed guvernörü Kevin Warsh, Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor, Fed'de şu an görev yapan Jerome Powell, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn ve şu anki Fed Başkanı Janet Yellen yer alıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...
Fed başkanı Yellen ile ilgili çarpıcı iddia

3 başkan 3 senaryo Doların gözü seçimlerde...3 başkan 3 senaryo! Doların gözü seçimlerde...

 

 

 

Etiketler: Faiz kararı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri