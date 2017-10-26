Fed başkanı Yellen ile ilgili çarpıcı iddia

Politico isimli bir haber sitesinin haberine göre Fed başkan adayları arasında Janet Yellen ve Kevin Warsh'ın adı yer almıyor.

Dolar, Yellen'in Fed başkan adayları arasında yer almadığını belirten haberin etkisiyle kazanımlarını artırdı. Öte yandan Reuters'ın Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde "Trump, Fed başkanlığına göstereceği aday konusunda henüz nihai kararını vermedi" denildi. İŞTE O ADAYLAR Fed başkanlığı pozisyonuna aday gösterilen isimler arasında eski Fed guvernörü Kevin Warsh, Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor, Fed'de şu an görev yapan Jerome Powell, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn ve şu anki Fed Başkanı Janet Yellen yer alıyor. AYRINTILAR GELİYOR...



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