Piyasalar 'kralı' da vurdu

Piyasalarda son yaşanan sert dalgalanma tahvil kralı olarak bilinen ünlü yatırımcı Bill Gross'u da vurdu.

BusinessHT'nin haberine göre piyasalardaki sarsıntıda baş rolü oynayan enstrümanlardan ABD 10 yıllık tahvil faizi, borsalardaki toparlanmaya birlikte yüzde 2,80 civarında istikrar kazandı.Ancak faizlerdeki hareket ünlü tahvil yatırımcısı Bill Gross’un tahvil fonunu düşürdü.

Gross’un 2,2 milyar dolarlık Janus Henderson Global tahvil fonu Pazartesi günkü hareketlerle yüzde 0,83 değer kaybetti, Aralık 2016’dan bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Bu aynı zamanda Morningstar Inc. tarafından takip edilen 20 milyon dolar üstü 64 tahvil fonu arasındaki en kötü performansa işaret etti. Fon getiriden zarar bölgesine geçmiş oldu.