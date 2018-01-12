Piyasadaki en tuhaf 8 kripto para

Bitcoin gibi dijital para birimleri, blok zincir teknolojisiyle dağıtılıyor ve bu sistemi idare eden merkezi bir otorite bulunmuyor.

Kripto para birimleri, yaklaşık 10 yıldır kullanımda. Ancak Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin bu yıl içerisinde hızla değer kazanması, geleneksel yatırımcıların da ilgisinin artmasına neden oldu.

Bitcoin'in 2016 yılından bu yana değer artışı yüzde 1000'i geçti. Değeri yüzde 3000'in üstünde artan kripto para birimleri de var.

Coinmarketcap.com'un verilerine göre, kripto para birimlerinin sayısı halihazırda 800'ü, piyasa değerlerinin toplamı da 170 milyar doları geçmiş durumda.

Business Insider, Coinmarketcap.com'un incelediği bu piyasadaki en tuhaf kripto para birimlerini derledi:





Sexcoin (SXC)

Sexcoin, kendisini "Cinselliğe Dayalı Yetişkin Sektörünü hedef alan sektörün ilk özel kripto para birimi" olarak tanımlıyor.

Tüketiciler, bu para birimiyle "yetişkinlere hitap eden ürünler" satın alabiliyor.

Fiyat: $0,010023

Sıralama: 380

Hacim (son 24 saat): $8.663

Piyasa değeri: $1.245.924

Dolaşım: 124.311.414 SXC

Toplam Arz: Veri yok





PotCoin (POT)

PotCoin, marihuana ürünlerinin alıcıları ile satıcılarını buluşturan bir platform oluşturmak amacıyla yaratıldı.

Web sitesinde, PotCoin "marihuana severlerin birbirleriyle etkileşime geçmeleri, karşılıklı alışveriş yapmaları, iletişim kurmaları ve bitki yetiştirmelerine olanak tanıyacak şekilde internet üzerinden gönderilebilen dijital paralar" olarak tanımlanıyor.

Fiyat: $0,118722

Sıralama: 132

Hacim (son 24 saat): $676.796

Piyasa değeri: $25.858.434

Dolaşım: 217.806.587 POT

Toplam Arz: Veri yok





PutinCoin (PUT)

PutinCoin, Rusya'nın devlet başkanı ve halkına "saygı göstermek" amacıyla kurulmuş bir para birimi.

Fiyat: $0,039835

Sıralama: 226

Hacim (son 24 saat): $59.045

Piyasa değeri: $7.990.385

Dolaşım: 200.588.064 PUT

Toplam Arz: 2.000.000.000 PUT





PutinClassic (PUTIC)

Ve bir de PutinClassic var.

Kendisini "dünyanın ilk hatıra kripto parası" olarak tanımlıyor.

Hem hatıra olarak saklanabiliyor hem de bunu kullanarak alışveriş yapılabiliyor.

Fiyat: $0,001797

Sıralama: 716

Hacim (son 24 saat): $19

Piyasa değeri: $61.098

Dolaşım: 34.181.854 PUTIC

Toplam Arz: 84.181.854 PUTIC





UFO Coin (UFO)

UFO Coin, bu listede yer alan en yeni dijital para birimi.

Daha güçlü bir şifreleme sistemi kullandığını ve bundan dolayı da daha güvenli bir ağ oluşturduğunu iddia ediyor.

UFO Coin'in geliştiricisi Peter Bushnell, eski bir Bitcoin madencisi.

Ancak ne yazık ki, bu para birimi dünya dışı varlıklarla alışveriş yapmaya şimdilik olanak tanıyor.

Fiyat: $0,000190

Sıralama: 415

Hacim (son 24 saat): $1.799

Piyasa değeri: $645.987

Dolaşım: 3.394.283.762 UFO

Toplam Arz: Veri yok





F---Token (F---)

F--- Token, alıcılarına "benzersiz fırsatlar sunduğu" iddiasında olan bir kripto para birimi.

Web sitesinde, bu kripto para biriminin insanlara "gerçek hislerini dışa vurma olanadığı tanıdığı" belirtiliyor.

13 Temmuz'da piyasaya sunuldu.

Fiyat: $0,081893

Sıralama: 299

Hacim (son 24 saat): $23.448

Piyasa değeri: $3.537.239

Dolaşım: 43.193.633 F---





Dogecoin (DOGE)

Adobe'tan bir ürün grup yöneticisi Jackson Palmer ve IBM'den yazılım mühendisi Billy Markus, Dogecoin'i çok da fazla üzerinde düşünmeden yarattıklarını söylüyor.

Palmer, "Bir akşam iş çıkışı bira içiyordum, boş vaktim de çoktu. Oturdum ve Dogecoin.com'u satın aldım" diyor.

daha sonra Markus devreye giriyor ve Dogecoin.com üzerinden bir kripto para geliştiriyorlar.

Para birimi adını Japon şiba inu türü köpeğinden yola çıkarak hazırlanan bir internet fenomeninden alıyor.

Fiyat: $0,002183

Sıralama: 35

Hacim (son 24 saat): $10.408.300

Piyasa değeri: $242.132.855

Dolaşım: 110.894.618.419 DOGE

Toplam Arz: Veri yok

Toplam Arz: 70.856.774 F---





Gereksiz Ethereum Parası (UET)

Etherum tanımında, "Tanımadığınız birine internetten para vereceksiniz. Ve o da kalkıp gidip kendine bir şeyler satın alacak. Muhtemelen de yeni elektronik cihazlara para verecek. Belki daha büyük ekran bir televizyon alacak kendine. O nedenle bu paradan satın almayın. Cidden" ifadeleri yer alıyor.

Ancak buna rağmen insanlar pek de söz dinlemişe benzemiyor. Piyasa çıktıktan kısa bir süre sonra değeri 40 doları geçti. Şimdi de ise 0,02 dolardan işlem görüyor.

Fiyat: $0,022373

Sıralama: 683

Hacim (son 24 saat): $23.448

Piyasa değeri: $88.725 (18 BTC)

Dolaşım: 3.965.716 UET

Toplam Arz: Veri yok