Piyasa sakin: Dolar/TL 3.80 seviyesinde

Tatilin etkisi borsada da kendini gösterirken, endekste yatay açılış ve seyir bekleniyor.

BIST-100 endeksinin açılışın yönüne işaret eden BIST-30 endeksinin en yakın vadeli işlemleri XU030c1 yüzde 0.13 artıda seyrediyor.

Reel Kapital Menkul Değerler'in notunda, "Borsa İstanbul-100 endeksinin bugüne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz" denildi.

Küresel piyasalarda yılsonu nedeniyle pozisyonlar büyük oranda kapatıldı ve yeni pozisyon açma istekliliği de bulunmuyor.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından ABD'deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler yakından izleniyor.

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta görülen davasında istişarelerine devam eden jüri henüz karara varmadı. Kararın yeni yılda açıklanması bekleniyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerindeki düşüşle baskı altında kalan dolar değer kaybına karşı koymaya çalışırken, emtia ile bağlantılı para birimleri petrol ve metal fiyatlarındaki yükselişten destek buldu.

Dolar endeksi 1 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesi 92.842'ye geriledi.

Dolar/TLise saat 08:54'te 3.8145/3.8164 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1830/4.1854, euro/TL ise 4.5515/4.5543 seviyesinde.

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.93 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.40 oldu.