'Piyasa Kore geriliminden kötü sonuç beklemesin'

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon ABD-Kuzey Kore gerginliğinin bir tehdit oluştursa da piyasaların kötü bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. Dimon piyasa katılımcılarının nükleer savaş endişesiyle portföylerini değiştirmesinin bir hata olacağını belirtti.

CNBC'ye konuşan Dimon, Kore yarımadasında risklerin arttığını ancak piyasaların nükleer tehdit ihtimalini fiyatlamasının hata olacağını söyledi.

Dimon "Jeopolitik gelişmeler -bazen olumlu bazen olumsuz- her zaman bir sürprizdir...Kore konusunda kötü bir neticeye hazırlanmadığımı söylememem, ancak olumsuz bir gelişme yaşanmasını beklemiyorum" diye konuştu.

Dün Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Kuzey Kore'yi yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump için 'havlayan köpek' benzetmesi yapmıştı. Trump ise bugün sosyal medya yoluya yaptığı açıklamada "Kim Jong Un hiç görülmemiş şekilde test edilecek" ifadesini kullanmıştı.