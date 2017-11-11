Piyango'dan 625 bin TL kazandı, gazete dağıtmayı sürdürecek

Artvin’de 15 yıldır asgari ücretle gazete dağıtımı yapan Mehmet Cihan, 6 Eylül’de çeyrek bilet satın aldı. Milli Piyango’nun 9 Eylül çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 2.5 milyon liralık büyük ikramiye Cihan’ın satın aldığı bilete çıktı. Ancak Cihan, 625 bin lira ikramiye kazanan biletini kontrol etmeyi unuttu. Çekiliş tarihinden 1.5 ay sonra gittiği büfeden alışveriş yaparken parası yetmeyen Mehmet Cihan, cüzdanındaki bileti fark etti, amorti çıkma ihtimali üzerine kontrol etmesi için büfeciye uzattı. Büfecinin kontrol ettiği bilete büyük ikramiye çıktığını öğrenen Cihan, büyük sevinç yaşadı. Cebinde sadece 18 lira olan Mehmet Cihan, büfe işletmecisi Lale Akgök’ten aldığı 50 lira borçla gittiği noterde biletini kendi adına onaylattı

"ZENGİN ADAM GAZETE DAĞITIR MI?"

Ankara’ya giderek kazandığı ikramiyesini alan ve İstanbul’daki yakınlarının yanına geçen Mehmet Cihan, önceki gün memleketi Artvin’in Hopa İlçesine döndü. Asgari ücretle çalıştığı işini sevdiğini belirten Cihan, Hopa’da gazete dağıtımına devam etme kararı aldı. İşe yeniden dönüp, cadde ve sokaklarda abonelere gazete ulaştıran Cihan, gittiği işyerlerinde büyük ilgiyle karşılaşıyor. Gazete dağıttığı esnaf, Mehmet Cihan’a "Zengin adam gazete dağıtır mı?" diye sesleniyor, kendisine bundan sonra ne yapacağını, parayı nasıl değerlendireceğini soruyor.

"PARAMIZ VAR DİYE ÇALIŞMAYALIM MI?"

Kendisi için oldukça büyük bir ikramiye kazandığını anlatan Mehmet Cihan, ev ve çay tarlası satın alacağını belirterek, hazır paranın kolay harcanabileceğini, bu nedenle yatırım yapmak istediğini söyledi. Böyle bir şansın insanın yaşamına bir kere geleceğini ifade eden Cihan, "Ekonomik açıdan çok kötü bir hayatım vardı. Her gün ’Durumum düzelsin’ diye dua ederdim. Şükürler olsun, dualarım kabul oldu. İşimi seviyorum, ölene kadar gazete dağıtacağım. Paramıza var diye çalışmayalım mı?" diye konuştu.

"PARALI BİRİNİ ÇALIŞTIRMAK ZOR"

Gazetenin sahibi İsmet Başar ise 15 yıldır birlikte çalıştıkları Mehmet Cihan’ın yeniden gazete dağıtımına döndüğünü belirterek, çok çalışkan biri olduğunu söyledi. Başar, "Kendisine büyük ikramiye çıkınca aslında ’Daha bizimle çalışmaz’ diye üzülmüştük. O kadar sadık bir elemanımız varmış ki, ’Ben yine aynı işimi yapacağım’ dedi. 2 gündür yeniden gazete dağıtıyor. Paralı birini çalıştırmak tabii zor. Eskiden erken kalkardı, şimdi biraz geç kalkıyor. Onu da biz idare ediyoruz" dedi.

Esnaf Orhan Gürsoy da Mehmet Cihan’ın büyük ikramiyenin ardından da gazete dağıtmaya devam etmesiyle ilgili şöyle dedi:

"Zengin olunca insanlar yapmış oldukları işleri bırakıyor, farklı alanlara yöneliyorlar. Ama görüyorsunuz Mehmet yine aynı işini yapıyor ve gazeteyi dağıtıyor. Bu da bu şansı ne kadar hak ettiğini gösteriyor."