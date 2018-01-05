Piyangodan 15 milyon lira çıkınca... Talihlinin endişesi

Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, 61 milyon liralık büyük ödülün dörtte biri, 15 milyon lirayı kazanan Sedat Öztürk’ün başına şunlar geldi:



6’LI TUTTURDU, KISA SÜREDE KAYBETTİ

22 yıl önce adaya çalışmaya gelen Sedat Öztürk birçok otelde krupiyer olarak çalıştı. Milli Piyango ve loto gibi şans oyunlarına düşkündü. 15 yıl önce Sayısal Loto'dan 6’lı tutturdu. İşini bıraktı ve memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesine döndü. Kazandığı ikramiyeyi başına gelen bir dizi talihsizlikler sonrasında ve kısa sürede tüketti. Eşi ve 3 çocuğunu Kırıkhan’da bırakarak adaya döndü.



MERİT GRUBU’NUN GAZETE VE TV’Sİ GİZLİ TUTTU

Büyük ödülü kazandığını, son 5 yıldır çalıştığı otelde yılbaşı partisi sırasında kalabalık bir ortamda öğrendi. İlk kutlamayı mesai arkadaşları ve otelin müşterileri yaptı. Adanın en büyük medya kuruluşları hemen haber yapmak istedi. Devreye Sedat Öztürk’ün patron ve müdürleri girdi, bu gibi durumlarda talihlilerin başlarına hoş olmayan olaylar geldiğini ve ailesinin de güvenliğini sağladıktan sonra ortaya çıkmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Bu talebe olumlu yanıt veren gazete ve televizyonlar haberi yayınlamadı.



HEMEN İSTİFA MEKTUBUNU YAZDI

Sedat Öztürk, otelin lojmanında tek başına, ailesinden uzak yaşıyordu. Otel yönetimine hemen istifa mektubunu verdi ve ikramiyesini almak üzere ertesi gün Ankara’ya gitti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri işlemleri yaparken “ödül avcıları ve güvenlik” uyarısı yaptı.



ÇOK SAYIDA TALİHLİNİN BAŞINA GELENLER…

Yetkililer, “Geçmişte büyük ödül kazanan bir çok şanslının başına kötü olaylar geldi. Sadece büyük ilgi görmeyeceksin, ailen ve senin güvenliğin de önemli” dedi. Sedat Öztürk, hem patronları hem de Milli Piyango yetkililerinin uyarısı üzerine medyadan uzak durmaya çalıştı. Ankara’dan hemen ayrılarak kendisinin ve ailesinin güvenliğini sağlama telaşına düştü.



SOSYAL MEDYADAN DUYULDU

Ancak ödül kazandığı sosyal medyadan kısa sürede yayıldı. Medyada ise bir dizi yanlış haberler yayınlandı. Müdürlerini arayarak danıştı, çıkan haberlere dava açmayı dahi düşündü, ancak kendisinin gündeme geleceği endişesiyle vazgeçti. Yanlış ya da hayal ürünü haberlerden bazıları şöyle:

*Sosyal medya hesabına kendi adıyla birlikte eşi Günay Öztürk’ün de adını yazmıştı. Medyada adı, “Sedat Günay Öztürk” olarak çıktı.

*Yaşı 38 olarak yazıldı. 45 yaşındaydı.

*Ankara’da ödül almayı beklediği yazıldı, biletini teslim ettikten hemen sonra Ankara’dan ayrıldı.

*Sosyal medya hesabına koyduğu 5 yıl önceki yılbaşı eğlencesi fotoğrafı, ödülü kazandığı an diye kullanıldı.

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