Piyango parasını bankaya yatırdı: Aylık faizi 175 bin lira

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiye İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktı. Talihlilerden biri, bileti Antalya Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alan, 1800 lira maaşla çalışan ilaç firması kuryesi Murat Tokmak'tı.

Tokmak, 9794035 numaralı çeyrek biletine isabet eden 15 milyon TL’yi vakit geçirmeden Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden salı günü tahsil etti.

Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki Lokman Ecza Deposu’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan bir çocuk babası Murat Toprak, tahsil ettiği parayı da hemen bankaya yatırdı. Tokmak, ailesinden birinin adına yatırdığı paraya için aylık 175 bin TL faiz alacak.

Yarına kadar izinli olan Tokmak’ın, işyeri sahiplerine çalışmaya devam edeceğini söylediği kaydedildi.

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