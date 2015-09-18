Piyalepaşa İstanbul Tam Not Aldı!

Piyalepaşa İstanbul, fuar süresince hologramın etkileyici sunum gücünden yararlanarak, Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3 farklı dilde tanıtıldı. Özellikle, Arapça yapılan tanıtım ve sunum, yatırımcılar nezdinde beğeni topladı.



Piyalepaşa İstanbul, yarım asrı aşkın süredir gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin en köklü markalarından Polat tecrübesi ve güvencesiyle, Piyalepaşa Gayrimenkul tarafından hayata geçiriliyor. İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Beyoğlu Piyalepaşa’da yükselecek olan proje, Dubai Cityscape Global 2015’te yatırımcılar ile buluştu. Piyalepaşa İstanbul, bölgesel ve uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının yanı sıra mimar ve tasarımcıların katıldığı bu önemli platformda, gerek konsepti ve mimarisi gerekse sektörde ilk kez denenen teknolojik sunumu ile ilgi odağı oldu. 30 ülkeden 300 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’den 61 firmanın katıldığı fuarda Piyalepaşa İstanbul, karma kullanım konsepti, sunduğu imkanlar ve merkezi konumu ile yabancı yatırımcının beğenisini kazandı.



Üç farklı dilde görsel şölen

Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’un, Dubai Cityscape Global’deki tanıtımı da projeye yakışacak şekilde görsel bir şölen eşliğinde yapıldı. Piyalepaşa Gayrimenkul, “Piyalepaşa İstanbul”u, teknoloji ve hikayenin iç içe başarıyla kurgulanan bir hologram sunumuyla tanıttı. Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 farklı dilde sunulan görsel şova katılanlar; sanal gerçeklik yardımıyla, daire tipleri içerisinde serbestçe gezinti yapıp, gerçeğe yakın deneyim yaşama şansı da buldu. Özellikle Arap dünyasının tanınmış simalarından Rania Ali tarafıdan yapılan proje tanıtım sunum, Arap yatırımcılar nezdinde beğeni topladı.



Kaan Yücel: “Ortaklık taleplerini değerlendireceğiz”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, “Öncelikle ülkemizin fuara katılımcı sayısı ve dünya ölçeğindeki projeleri ile damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Biz de Piyalepaşa İstanbul ile bu uluslararası platformda yer almaktan ve en önemlisi gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Fuarda, bireysel ve kurumsal birçok yatırımcıyla tanışma ve görüşme fırsatı yakalarken en önemlisi ortaklık üzerine gelen görüşme talepleri bizi gerçekten gururlandırdı. Bu hafta içerisinde konuyla ilgili iki görüşme gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki haftalarda da görüşmelerimiz devam edecek ve talepleri değerlendireceğiz” dedi.

Arap yatırımcılar nezdinde Piyalepaşa İstanbul’un özellikle lokasyonu ile dikkat çektiğine değinen Yücel, “İstanbul-Beyoğlu-Taksim üçlüsü Ortadoğu ülkelerinde çok yüksek pozitif bir algıya sahip. Sadece Arap dünyası değil tüm yabancılar İstanbul’a geldikleri zaman otel yerine ev konforunda konaklamak, şehrin merkezinde olmak ve yaşam alanlarına kolayca ulaşmak istiyorlar. Piyalepaşa İstanbul’un Taksim’e yürüme mesafesindeki lokasyonu ve sunduğu imkanlar ile bu istekleri en iyi şekilde karşılaması yabancı yatırımcıyı cezbeden en önemli unsur. Bu sebeple projemiz her ne kadar konseptiyle dikkat çekse de lokasyonu ile gönülleri fethetti diyebiliriz. Fuardaki temaslarımız neticesinde birçok rezervasyon aldık, görüşmelerimize İstanbul’daki satış ofisimizde devam edeceğiz” dedi.



İstanbul’un merkezinde bir semt: Piyalepaşa İstanbul

Piyalepaşa İstanbul, Beyoğlu’nun merkezinde 800 milyon Dolar’lık yatırımla, 82 dönüm arazi üzerinde karma kullanım projesi olarak hayata geçiriliyor. Piyalepaşa İstanbul’da 55 m²’den 207 m²’ye, stüdyodan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 daire ve 190 rezidans yer alıyor. Projenin en önemli özellikleri arasında yer alan 4 katlı, 3 bin 900 araçlık otoparkı ise, yaşam alanlarının en büyük sorununa çözüm üretiyor.



Piyalepaşa İstanbul’un 3 bin 500 metrekareden oluşan kapalı sosyal tesis alanında ise; fitness salonundan kapalı basketbol sahasına, kapalı havuzdan çocuk havuzuna, saunadan buhar odasına ve spa hizmetlerine kadar birçok sosyal donatı alanı yer alıyor. Çocuklar için de ekstra oyun alanları bulunan proje, yüzde 48 yeşil donatı alanı sayesinde de sahiplerine ve kullanıcılarına doğayla buluşma imkânı sunuyor.



Ulaşım açısından da merkezi konumda yer alan ‘Piyalepaşa İstanbul’, D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla ön plana çıkıyor. Ayrıca, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin merkezi noktalarına sadece birkaç dakika içinde ulaşma imkanı sunuyor.



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