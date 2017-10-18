Pixel 2 duvar kağıtlarını kendi telefonunuza indirin!

Öncelikle Google Wallpapers uygulamasını yüklemiş olmanız gerekiyor. Bunun ardından geliştirici Pranav Pandey tarafından modifiye edilmiş Pixel Wallpapers 2017 uygulamasını APKMirror'dan indirip kurduğunuzda, yeni hareketli duvar kağıtlarına ulaşabiliyorsunuz.





Yavaşça hareket eden kuşbakışı görünüm, telefonunuzla birlikte kımıldayan parlak soyut şekiller, her dokunuşla değişen koyu sıvılar gibi birkaç animasyonlu duvar kağıdı seçeneğiniz bulunuyor. Duvar kağıtlarından biri ise konumunuza göre rüzgarları görselleştiriyor.