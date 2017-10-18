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    Pixel 2 duvar kağıtlarını kendi telefonunuza indirin!

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 08:07 | Son Güncelleme:

    Google'ın Pixel 2'lere özel hareketli duvar kağıtlarını kendi telefonunuza getirmek ister miydiniz? Bu işi kafaya koyan bir geliştirici sayesinde Pixel 2'lerin müthiş animasyonlu duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz.

    Öncelikle Google Wallpapers uygulamasını yüklemiş olmanız gerekiyor. Bunun ardından geliştirici Pranav Pandey tarafından modifiye edilmiş Pixel Wallpapers 2017 uygulamasını APKMirror'dan indirip kurduğunuzda, yeni hareketli duvar kağıtlarına ulaşabiliyorsunuz.

    Pixel 2 duvar kağıtlarını kendi telefonunuza indirin

    Yavaşça hareket eden kuşbakışı görünüm, telefonunuzla birlikte kımıldayan parlak soyut şekiller, her dokunuşla değişen koyu sıvılar gibi birkaç animasyonlu duvar kağıdı seçeneğiniz bulunuyor. Duvar kağıtlarından biri ise konumunuza göre rüzgarları görselleştiriyor.

    Etiketler: telefon , google pixel 2
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