Pişti gecesi

Hakan Sabancı önceki akşam Bebek Lucca’ya gitti. Mekanda kısa süre önce aşk yaşayıp ayrıldığı iki güzel; Aslışah Alkoçlar ve Eliz Sakuçoğlu da vardı. Üç isim de birbirine uzak masalarda oturdu.







Mekandan ilk ayrılan Sabancı oldu. Ondan hemen sonra dışarı çıkan Alkoçlar’ın keyifsiz olduğu gözlendi. Geç saatlerde dışarı çıkan Sakuçoğlu ise güler yüzle muhabirlere selam verdi. Eliz Sakuçoğlu, Sabancı ve Alkoçlar’la pişti olması hakkındaki soruları “Aslışah burada mıydı? Kendisini çok severim” diye yanıtladı.





BARIŞTILAR



Gecenin ilerleyen saatlerinde Hakan Sabancı ile Eliz Sakuçoğlu’nun yolu bir kez daha kesişti. Gizli Kalsın’da yeniden karşılaşan ikili, gece boyunca sarmaş dolaş dans etti.



