Eğer seyredemediyseniz, bir yerlerden bulup İspanya-İngiltere maçını seyretmenizi tavsiye ederim.

Cerrahıma da tavsiye ederim.

İngiltere için söylüyorum, bir takım bu kadar mı topu izlerken aptallaşıp yorulur?

Alonso, Senna, Iniesta, Xavi, Torres, Villa bir top çeviriyor, neredeyse sıfır pas hatası, ultra sabır, bu sırada hiç boş durmadan hareket eden bir defansif ofansif orta saha.

Yemin ederim araya Melih Gökçek girse, 10 dakika sonra farkına varırlar. Emrah Öner yazıyor

Bu takım, Aragones’in yarattığı, veya tam işin sonuna gelirken devraldığı, ama şimdi Del Bosque ile çok az bir değişime uğrayan bir takım.

Aragones de aynısı uygulamak istiyor.

İşte Fenerbahçe’nin problemi zaten bu.

Aragones zannediyor ki, Türk insanı 1 saniyede hem düşünüp, hem top alıp, hem de istediği yere atabilecek seviyede pratik zekası var.

Yahu prezervatifi yutan adam var bu memlekette karısı hamile kalmasın diye.

Ne bir saniyesi, ne bir dakikası.

Adam Selçuk-Emre-Alex-Uğur-David’den bunları bekliyor. O zamanda Aragones’in “Ben gelirim, 4-3-3 oynatırım” diyen Zeman’dan bir farkı kalmıyor. 2 ay sonra kargolanıyor zaten.

Ama bilimseliz ya, artık Ahmet Çakar yetmiyor, cerraha soruyorlar, tıp da çok ilerlemiş, diyor ki, “Yahu çok koşmanıza gerek yok, çok terlemeyin, Alex gibi takılın”

Nasıl olsa trilyon dağıtan adamlar dolu demek istiyor.

Zannediyorlar ki, İspanya koşmadan, böyle durarak sadece pas yapıyor. Yahu benim arabamın kilometresi 42000, İspanya orta sahasının yaptığı kilometre 50000.

Çünkü adamlar mega yardımlaşıyor.

Topu hiç bir zaman hiç kimse beklemiyor.

Ve bu adamlarla 28 Mart’ta maçımız var.

Maçın skoru mucizevi bir şey olmazsa belli.

Bize pis dokundurabilirler.

Ama maalesef memleketimize özgü şöyle bir de duygusal bilimselliğimiz var.

Türkiye, Laos’a yenilir, Sri Lanka’ya yenilir, gider orda İspanya’yı yener. Bu böyledir.

Yıllardır da böyle olmuştur.

Hatta ya son dakika da yeniliriz, ya son dakika da atarız.

Çünkü;

Benim, okulda ödevini daha 1 hafta önceden yapan bir tane arkadaşım olmadı.

Toplantıya son saniyede hazırlanmayan makina mühendisi arkadaş edinemedim.

Ve her dönem motorlu taşıt vergisini son gün kuyruğa girerek bekleyen yüzbinleri gördüm.

Bunlarla büyüdüm.

Bunlara öleceğim.