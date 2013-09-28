Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Pişmaniyeli çikolatalı mus
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Pişmaniyeli çikolatalı mus

28 Eylül 2013

Çikolatayı küçük parçalara ayırarak tabanı kalın küçük bir çelik tencereye koyun.

Üzerine hazır süt kremasını ekleyip çok kısık ateşte, tahta bir kaşıkla arada sırada karıştırarak çikolataları eritin.
İyice eriyip kremayla karışan çikolatayı hemen ocaktan alın.
Diğer taraftan yumurtaların aklarıyla sarılarını ayrın. Yumurta sarılarını teker teker çikolatalı sosa ilave edip mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika kadar çırptıktan sonra bir kenarda bekletin.
Yumurta aklarını başka bir derin kaba koyup üzerine yarım su bardağı tozşekeri ekleyin.
Mikserin yüksek devriyle en az 10-12 dakika, kar gibi olup katılaşıncaya kadar çırpın.
Sonra katılaşan yumurta aklarını kenarda bekleyen çikolatalı sosun içine azar azar aktarın. Tahta kaşıkla birkaç dakika karıştırıp malzemeleri birbirine iyice yedirin.
Hazırladığınız musu tek kişilik kaselere paylaştırın.Üzerlerini ince dilimlenmiş muz ve pişmaniyelerle süsleyerek servise sunun.

Malzeme listesi

-200 gr sütlü çikolata
-1 paket hazır süt kreması (200 ml)
-2 adet yumurta (sarıları ve akları ayrılacak)
-Yarım su bardağı tozşeker
-100-150 gr pişmaniye
-1 adet muz

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri