Pişmaniyeli çikolatalı mus

Üzerine hazır süt kremasını ekleyip çok kısık ateşte, tahta bir kaşıkla arada sırada karıştırarak çikolataları eritin.

İyice eriyip kremayla karışan çikolatayı hemen ocaktan alın.

Diğer taraftan yumurtaların aklarıyla sarılarını ayrın. Yumurta sarılarını teker teker çikolatalı sosa ilave edip mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika kadar çırptıktan sonra bir kenarda bekletin.

Yumurta aklarını başka bir derin kaba koyup üzerine yarım su bardağı tozşekeri ekleyin.

Mikserin yüksek devriyle en az 10-12 dakika, kar gibi olup katılaşıncaya kadar çırpın.

Sonra katılaşan yumurta aklarını kenarda bekleyen çikolatalı sosun içine azar azar aktarın. Tahta kaşıkla birkaç dakika karıştırıp malzemeleri birbirine iyice yedirin.

Hazırladığınız musu tek kişilik kaselere paylaştırın.Üzerlerini ince dilimlenmiş muz ve pişmaniyelerle süsleyerek servise sunun.

Malzeme listesi

-200 gr sütlü çikolata

-1 paket hazır süt kreması (200 ml)

-2 adet yumurta (sarıları ve akları ayrılacak)

-Yarım su bardağı tozşeker

-100-150 gr pişmaniye

-1 adet muz