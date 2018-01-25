PiÅŸman olan FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n cezasÄ± yarÄ±ya indirildi

Erzurum 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mahrem yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen sanÄ±klardan tutuksuz yargÄ±lanan eski astsubay Emrullah Ã‡elik ve sanÄ±k avukatlarÄ± salonda hazÄ±r bulundu. Eski Ã¶ÄŸretmen olan sanÄ±k Abdullah Erciyes ise duruÅŸmaya tutuklu olduÄŸu cezaevinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden katÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

Esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, Erciyes'in, hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak veya yÃ¶netmek" suÃ§undan dava aÃ§Ä±lmasÄ±na raÄŸmen dosyaya giren deliller, tanÄ±k beyanlarÄ± ve ByLock programÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan, Ã‡elik'in de aynÄ± suÃ§tan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.Â Â Â Â Â

Ã‡elik'in Ã¶rgÃ¼t hakkÄ±nda doÄŸru ve tutarlÄ± bilgiler vermesinden dolayÄ± hakkÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmasÄ±nÄ± talep eden savcÄ±, Erciyes'in deÂ tutuklulukta geÃ§irdiÄŸi sÃ¼renin gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak hÃ¼kÃ¼mle tahliye edilmesini istedi.Â Â Â Â Â

Son sÃ¶zÃ¼ sorulan sanÄ±klardan Erciyes, "Kesinlikle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi deÄŸilim, olsa olsa milliyetÃ§i olurum. Adalete gÃ¼veniyorum" diye konuÅŸtu. Ã‡elik ise "VatanÄ±mÄ± seviyorum" dedi.Â Â Â Â Â

DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme heyeti, sanÄ±k Emrullah Ã‡elik'i "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan Ã¶nce 5 yÄ±l hapse mahkum etti.Â Â Â Â Â

TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda cezayÄ± 7 yÄ±l 6 aya Ã§Ä±karan heyet, etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mleri ve takdir indirimi uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã‡elik'i 3 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼n hapisle cezalandÄ±rdÄ±. Heyet, sanÄ±k Erciyes'i ise aynÄ± suÃ§tan 6 yÄ±l 3 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±p hÃ¼kÃ¼mle tahliyesine karar verdi.Â Â Â Â Â