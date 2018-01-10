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    'Pişman' ettiren korku

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    10.01.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in Koruma Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 26 Aralık günü FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın, ifadesinde teslim olma sürecine ilişkin ilginç ayrıntılar paylaştı. İtirafçı olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla bırakılan Akın, süreci şöyle anlattı:

    BURAK FETÖ’CÜ OLABİLİR
    “Koruma Müdürü Yüzbaşı Gökhan Erdim bana sürekli örgütten olduğuma dair imalarda bulunuyordu. Aralık ayında bana ‘Soy ismini niye değiştirdin’ diye sordu. Evlenmeden önce bunun eşimin isteği olduğunu, soyadım ‘Acıbucu’ kelimesinin çok komik olduğunu, bu nedenle 2011 yılında değiştirdiğimi söyledim. Irak’ta kullandığım resmi kod adım ‘Akın’ olduğundan, mahkemede resmi kod adımı soyadım olarak değiştirdim. Bana ‘Ben de kod adı kullanmayı bilirim, gece eğlencelerinde Berk veya Cenk kod adını kullanırım’ dedi. Benim örgütteki kod ismim ‘Cenk’ olduğu için tedirgin oldum.

    700 KİŞİLİK LİSTE
    Hâkim albay, kurmay başkanımıza arz için geldiğinde, ‘önümüzdeki hafta 700 kişilik ekibe ankesör operasyonu yapılacak’ dedi. Ertesi gün İstiklal ve Kemal savcılarımız komutanımızı ziyarete geldiler. Protokol subayı Gürsel Aygar ile birlikte uğurlarken ayaküstü konuşmalarımız oldu. Aygar Yüzbaşı alınacak 700 kişinin Kara Kuvvetleri personeli olduğunu söyledi. Benim de ankesörde görüşmelerim olduğu için tedirgin olmuştum. Beni kripto FETÖ üyesi olarak düşündüklerini değerlendirdim. 25 Aralık 2017 günü gözaltına alınacağımı düşünerek uyumadım. Kendime çanta hazırladım. Sabah 06.30’a kadar pencere önünde beni gözaltına alacak memurların gelmesini bekledim. 26 Aralık günü, MİT’ten biri geldi. Emir subayı ile baş başa görüşme yaptı. Yakalanacağımı anladım ve teslim olmaya karar verdim.”

    Etiketler: itiraf , gazetehaberleri
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