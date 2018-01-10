'Pişman' ettiren korku

BURAK FETÖ’CÜ OLABİLİR

“Koruma Müdürü Yüzbaşı Gökhan Erdim bana sürekli örgütten olduğuma dair imalarda bulunuyordu. Aralık ayında bana ‘Soy ismini niye değiştirdin’ diye sordu. Evlenmeden önce bunun eşimin isteği olduğunu, soyadım ‘Acıbucu’ kelimesinin çok komik olduğunu, bu nedenle 2011 yılında değiştirdiğimi söyledim. Irak’ta kullandığım resmi kod adım ‘Akın’ olduğundan, mahkemede resmi kod adımı soyadım olarak değiştirdim. Bana ‘Ben de kod adı kullanmayı bilirim, gece eğlencelerinde Berk veya Cenk kod adını kullanırım’ dedi. Benim örgütteki kod ismim ‘Cenk’ olduğu için tedirgin oldum.



700 KİŞİLİK LİSTE

Hâkim albay, kurmay başkanımıza arz için geldiğinde, ‘önümüzdeki hafta 700 kişilik ekibe ankesör operasyonu yapılacak’ dedi. Ertesi gün İstiklal ve Kemal savcılarımız komutanımızı ziyarete geldiler. Protokol subayı Gürsel Aygar ile birlikte uğurlarken ayaküstü konuşmalarımız oldu. Aygar Yüzbaşı alınacak 700 kişinin Kara Kuvvetleri personeli olduğunu söyledi. Benim de ankesörde görüşmelerim olduğu için tedirgin olmuştum. Beni kripto FETÖ üyesi olarak düşündüklerini değerlendirdim. 25 Aralık 2017 günü gözaltına alınacağımı düşünerek uyumadım. Kendime çanta hazırladım. Sabah 06.30’a kadar pencere önünde beni gözaltına alacak memurların gelmesini bekledim. 26 Aralık günü, MİT’ten biri geldi. Emir subayı ile baş başa görüşme yaptı. Yakalanacağımı anladım ve teslim olmaya karar verdim.”



