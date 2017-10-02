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    Pişkinliği 'pes' dedirtti! 'İnsanlar keriz olduğu için...'

    İHA - DHA
    02.10.2017 - 17:26 | Son Güncelleme:

    Kayseri'de 21 ayrı suçtan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan kadın düzenlenen operasyonla yakalandı. Güldane Y. adliye girişinde gazetecilerin, "Bu kadar suçu nasıl işlediniz" sorusuna, "İnsanlar keriz olduğu için işledim" diye cevap verdi.

    Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 21 ayrı suçtan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Güldane Y.'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı. Samsun'da ikamet etmesine rağmen Kayseri'ye hırsızlık amaçlı geldiği tespit edilen Güldane Y.'nin izini süren ekipler, şüphelinin Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi'nde bulunan ikamette bulunduğunu tespit etti.

    Nikahsız yaşadığı şahsın ikametine operasyon düzenleyen ekipler, Güldane Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Güldane Y., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Burada gazetecilerin "Bu kadar suçu nasıl işlediniz?" sorusuna Güldane Y., "İnsanlar keriz olduğu için o kadar suç işledim" diye cevap verdi.

    Etiketler: Kayseri , Cezaevi , firar , suç
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