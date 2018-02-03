Pişkin hırsızlar... Çaldılar, kameranın önünde dans ettiler

Levent’te çiçekçi dükkanı işleten 30 yaşındaki İ.G., önceki gün işyerini kapatıp Beşiktaş’taki evine gitti. Sabah işe geldiğinde işyerinin bahçe kapısının kilidinin kırık olduğunu fark eden çiçekçi, içeri girdiğinde ise elektronik eşyalar, iki televizyon ve kasadan iki bin 500 lira paranın çalındığını gördü.

İşyeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri soygun yapılan dükkana geldi. Çiçekçi dükkanındaki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri ve işyeri sahibi adeta şoka uğradı.

Akşam 22:00 sıralarında işyerine giren iki hırsız, elektronik eşyaları alarak bahçe kapısından dışarı çıkartıyor. Daha sonra işyerindeki kasayı da boşaltan hırsızlar güvenlik kamerasının önüne geçerek dans ediyor. Bir süre işyerinde çalınacak bir şeyler arayan hırsızlar daha sonra gördüğü bir kameranın yönünü değiştirdikten sonra olay yerinden kaçıyor.

''25 bin lira zararım var''

Hırsızlık olayının ardından ifade veren çiçekçi İ.G., işyerini soyan iki hırsız hakkında şikayetçi oldu. Genç kadın ifadesinde “İşyerimi kilitleyerek evime gittim. Sabah işyerime geldiğimde arka kapının açık, kilidinin de kırık olduğunu gördüm. İçerisinin dağınık, kasanın da açık olduğunu gördüm. Bilgisayar ve televizyonları çalmışlar. Hırsızlık sırasında işyerindeki eşyaları da kırmışlar. Maddi zararım yaklaşık 25 bin lira civarındadır. Şüphelendiğim kimse yoktur” dedi.

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini alan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.