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Pisano'ya ikinci yatırım

Ahmet CAN
28.12.2017 - 15:36 | Son Güncelleme:

Sunduğu geri bildirim yönetimi araçlarıyla markaların müşteri deneyimi ihtiyaçlarına çözüm üreten Pisano, Wesley Clover ve Vestel Ventures’tan 1 milyon dolar ikinci tur yatırım aldı.

İNGİLTERE ve Dubai’den sonra, Avrupa’da Fransa, Almanya ve Hollanda olmak üzere global pazardaki operasyonlarını genişleten girişim, aldığı yatırımla 2018’de ekibine 40 yeni kişi eklemek istiyor. Her yıl 8 kat büyüme oranını koruyan markanın hedefi, büyüyen ekibiyle farklı pazarlara da hizmet sunabilmek.

Konu ile ilgili olarak Pisano Kurucu Ortağı Özkan Demir, “Hedefimiz önümüzdeki yıl içerisinde müşteri deneyimi alanında dünyanın en iyi teknoloji şirketi olmak. Yeni açtığımız global ofislerimizle de bu başarıyı ve büyümeyi sürekli kılmak istiyoruz” dedi.

Etiketler: Wesley Clover , Vestel Ventures , Startup
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