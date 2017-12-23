PISA 2018’de küresel ısınma da, yoksulluk da sorulacak

OECD, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda (PISA) ilk defa 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin dünya yetkinliklerindeki durumuna odaklanacak. Bu kapsamda öğrencilerin dünyaya farklı açı ve değerlerden bakabilme becerileri değerlendirilecek. OECD, dünya yetkinlikleri değerlendirmesinin nasıl yapılacağıyla ilgili ayrıntıları yayınlandığı bir raporla duyurdu. İlk aşamada bilişsel testler uygulanacak, bunun ardından anketlere geçilecek. Özetle, çocukların dünya meseleleri konusundaki birikimlerinin yanı sıra ‘küresel kavrayışları’ da ölçülecek.

SORULAR DÜNYANIN MESELELERİNDEN

Bilişsel testlerde 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin ‘küresel kavrayışları’ değerlendirilecek. Bu testlerde öğrencilere kültürlerarası konularla ilgili problemler sorulacak. Bunlar küresel ısınma, toplumda hoşgörü, göçmenlik, uluslararası çatışmalar, yoksulluk, açlık ve ırkçılık gibi dünya gündeminin ortak konuları olacak. Öğrencilerin bu meseleler hakkında bilgi birikimleri ve ilgileri de sorular kapsamında ele alınacak.

ANKETLERDE FARKINDALIKLARA BAKILACAK

Anket çalışmasında ise öğrencilerin dünya meselelerinin ne oranda farkında oldukları ve okullarda bu konularda yapılan çalışmalar araştırılacak. Öğrencilerin bu konulardaki bilgi birikimlerinin yanı sıra mevcut dünya problemlerine yaklaşımları da incelenecek.