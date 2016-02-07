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14 Şubat'ta En Özel Hediye

07.02.2016 - 22:52 | Son Güncelleme:

Tektaş Yüzük

Her yıl sevginin bir kez daha vurgulandığı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde özel bir hediye arayanlar için mücevher kuşkusuz en özel ve anlamlı seçeneklerden biri. Bir tektaşın “sen benim için teksin” diyen ışığı, sonsuz aşkı anlatan tamtur ışıltısı, “seninle dün-bugün-yarın” diyen tria zarafeti öncelikli tercihlerden biri olabilir. Her bütçeye uygun tektaş seçenekleri Sevgililer Günü hediyesi olarak makul hediye seçenekleri arasında…

Detaylar için tıklayınız.

Ariş Pırlanta, Sevgililer Günü’nde sevgisini bir kez daha dile getirmek, unutulmaz aşkını pırlanta ile taçlandırmak isteyenler için birbirinden şık ürünler ve cazip fırsatlar sunuyor. Pırlantada en nadir bulunan renk olan üstün beyaz D Color, E, F, G, H Color tektaşlarla, fark yaratan taşlı alyans ve tamtur seçenekleriyle mutluluğa eşlik eden Ariş Pırlanta, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel seçenekleriyle sevenleri bekliyor.

Detaylar için tıklayınız.

 



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