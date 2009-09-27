Pirince Giderken

Böyle maç ancak bizim ligimizde olur. Adının Süper olmasına anlam vermekte zorlananlar varsa artık anlamışlardır. Bu futbol aşığı ülke, bunca sevgiye bunca fakir futbolu kaldırıyorsa eğer bunun gibi maçlar içindir eminim.

Maça bakın: Antalyaspor ikinci yarı bir puana bu kadar konsantre, taç atmaya bile gitmeyi üşenirken nasıl olur da puanı kopardığı maçta iki Fenerli’yi başıboş bırakacak kadar kendini kaybetmiş bir hücum arayışına girişebilir.

Top kayıplarının toplamı zaten dakika olarak topun oyunda kalmadığı maçta nasıl neredeyse üç hanelere çıkabilir. Bu kadar yavan bu kadar isteksiz iki takımın maçını uzun zamandır izlememiştik, o da iyi oldu.

Edip Uras yazıyor

Antalyaspor maç boyunca hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi ve bu ligin orta takımlarından biri. Karşısındaki Fenerbahçe bu sezonun en kötü ve halsiz maçlarından birini oynadı. Üç topu direkten döndü, iki adet Guiza marka gol kaçırdı. (Bence artık gol kaçırma stilini tescil ettirmeli) Bir sürü de pozisyon yakaladı. İki de gol attı. Bunları Fener’i değil de Antalyaspor’u anlatmak adına aklımızda bulunduralım.

Fenerbahçe iyi oynamadı. Maçın başında Kazım’ın kanadından bulduğu toplarla golü de buldu. Sonra durdu. Durmasındaki en önemli faktör karşısındaki takımın mızmız oyunuydu. Hatta maçı izlerken Fener gol yerse uyuyakaldığı için yer diye düşünüyorduk, nitekim de öyle oldu. Çoook uzaklardan gelen ortada Gökhan Gönül’ün büyük hatası Ali Zitouni’nin golünü getirdi.

Beraberlik golünden sonra akmayan oyun iyice ağırlaştı, hatta durdu bile denebilir. Oyunun farklı bölümlerinde Alex’in iki muhteşem pasında Guiza’nın kaçırdığı iki gol, Topuz, Bilica ve Kazım’ın direklerden dönen toplarının dışında formaları çıkarın öyle oynayın biz de üçüncü lig maçı sanalım gibi bir durum vardı. Düşünün ki, maçın 70 dakikasında Antalyaspor’da taçı atmaya gidecek oyuncu yok. Fenerbahçe’li futbolculardan bir tanesi bile bununla ilgili serzenişte bulunmuyor, fırsattan istifade uyukluyorlar.

Hakem Yunus Yıldırım maçın duran kısımlarını gerçekten eklese belki 10 dakikadan fazla uzatma olması gerekirdi. Antalyaspor’lular son saniyelerde kurdukları baskıya ve Fener’in gol atmaya niyeti olmadığına kendilerini kaptırmışlardı ki Semih ve Guiza’yı tek başlarına bırakıverdiler. Alex’in iki kişinin arasından onlara çıkardığı top galibiyet golünün asıl asistiydi.

Fenerbahçe’de tabii ki Alex en olumlu hareketleri yaptı ama orta alanda oyunu açarak sürekli topu hareketli tutan Christian hem arkadaşlarına yardımcı oldu, hem yerinde müdahaleler yaptı hem de özellikle maçın son bölümünde ayakta kalarak dönen topları dağıtma görevini yaptı, maçın ender güzel şutlarından biri de ona ait, bence maçın en iyisiydi. Antalyaspor’da iyi futbolcular var da iyi futbol yok. Ali Zitouni ikinci yarıda yorulana kadar yararlıydı, Orhan Ak yaptığı hatalara rağmen takımına iyi kaptanlık yaptı. Avustralyalı Jedinak’ı ise geçen sene Gençler’deki performansından uzak gördük.

Fenerbahçe iyi oynamıyor ama kazandığı sürece de kimse ağzını açmıyor. Hepsi hepsi Daum sonuca odaklı oyun oynatıyor göze hoş gelen değil gibi uyduruk yorumlar duyuyoruz.Fenerbahçe için tehlike çanları Avrupa’da. O da asıl hedef değildi zaten, değil mi?

