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    Hürriyet >Dünya>Pique'ye bir şok daha!

    Pique'ye bir şok daha!

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 14:40 | Son Güncelleme:

    Barcelona'da oynayan savunma oyuncusu Gerard Pique Katalonya bağımsızlık referandumunun ardından zor günler geçiriyor. Açıklamalarının ardından İspanyol taraftarlarından büyük tepki gören Pique şimdi de ünlü şarkıcı Shakira'dan ayrılık söylentileriyle gündemde. Evleri ayırdıkları söylenen çiftin iki çocuğu bulunuyor.

    İspanya’da Katalonya bağımsızlık referandumu konusundaki fikirlerinin dile getirdiği için İspanya’da büyük tepki gören Barcelonalı yıldız Gerard Pique zor günler geçiriyor. İspanya basınında yer alan iddialara göre Pique ve 6 yıllık sevgilisi Shakira ayrılıyor. Aynı kaynaklara göre ayrılma kararını Kolombiyalı ünlü şarkıcının aldığı, Pique’nin Barcelona’da yaşadıkları evi terk ettiği bildiriliyor.
    Shakira ve Pique’nin Milan ve Sasha adlı iki çocuğu bulunuyor.

    İSPANYA’DA PIQUE’YE ŞOK PANKART

    Bağımsızlık yanlısı söylemleri nedeniyle ülkede hedef tahtasına konulan Barcelonalı Pique’ye Arnavutluk maçında nasıl bir tepki verileceği merakla bekleniyordu.

    Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile tecrübeli oyuncu için açılan “Pique hayır, Shakira evet’ pankartı dikkat çekti. İlk 11’de sahaya çıkan ve 60. dakikada oyundan alınan Pique, tribünlerin büyük kısmı tarafından ıslıklanıp yuhalandı.

    Etiketler: Pique , Barcelona , Katalonya , Shakira
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