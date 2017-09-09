Pınar Altuğ'dan takipçisine ayar

Pınar Altuğ, Bodrum tatili sırasında teknede köpeğiyle çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Bir takipçisi fotoğrafın altına "Vatan'ın acısını ne çabuk unuttun" notunu düştü.

Ünlü oyuncu takipçisine "Acı ve yas göstermelik bir şey değildir. Hayat devam eder ama ara ara kalbiniz sızlar" diyerek karşılık verdi.

Pınar Altuğ, başka bir takipçisinin "Tırnaklar ojeli, saçlar açık Vatan Şaşmaz'ın cenazesine geldi. Fotoğraf koysa ne olacak" sözlerine ise sert çıktı:

"Ben cenazeye namaz kılmaya değil arkadaşıma veda etmeye gittim. Ne giydiğimin ne yaptığımın hesabını kimseye vermem.siz kim olarak bu yorumu yapabiliyorsunuz onu da merak ettim! Beni sevmiyor, beğenmiyor olabilirsiniz. Ona da saygı duyarım ama ozaman da sayfamda işiniz ne diye sorarım! Malum şahsi sayfam... Bu arada üzüntü göstermelik değildir, kalpte yaşanır..."