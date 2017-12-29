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Pimaş hisseleri borsa kotundan çıkarıldı

Hürriyet Haber
29.12.2017 - 08:33 | Son Güncelleme:

Ege Profil tarafından devralınarak birleşen Pimaş payları bugünden itibaren borsa kotundan çıkarıldı.

Pimaş payları bugünden itibaren borsada işlem görmeyecek.

Konuya ilişkin BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Borsamızca Ege Profil Ticaret ve Sanayi AŞ (Ege Profil) tarafından devralınarak birleşen Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri AŞ (Pimaş) ile ilgili olarak, Pimaş ortaklarına verilecek Ege Profil paylarının dağıtım tarihinde, Pimaş'ın borsa kotunda bulunan paylarının Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Ege Profil'in 28 Aralık 2017 tarihli özel durum açıklaması ile ilan edilmiş pay dağıtım tarihi olan 29 Aralık 2017 tarihinde Pimaş payları borsa kotundan çıkarılmış olacağından, Pimaş payları 29 Aralık 2017 tarihinden itibaren işlem görmeyecektir"

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