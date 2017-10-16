Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Pilotun yanlışlıkla bütün ekibe gönderdiği email THY'yi karıştırdı

    Pilotun yanlışlıkla bütün ekibe gönderdiği email THY'yi karıştırdı

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 09:29 | Son Güncelleme:

    Maaş artışı için önerilerde bulunan yabancı uyruklu bir pilotun şirketin insan kaynaklarına attığını sandığı, ancak bütün uçuş ekibine giden elektronik posta pilotlar arasında tepki yarattı. Boeing 777 tipi uçaklarda kaptan olarak görev yapan yabancı pilot yazısında, TL’nin 2015’ten beri yaklaşık yüzde 40 değer kaybettiğine ve yüksek enflasyonun da kayba neden olduğuna dikkat çekti.

    Habertürk gazetesinden Gökhan Artan'ın haberine göre, meslektaşlarının ayrılmayı ciddi olarak düşündüğünü belirten yabancı pilot, en az yüzde 30 ücret artışı, maaşların Euro ve dolar cinsinden ödenmesi ya da Euro ve dolar artışlarına karşılık olacak otomatik bir TL devalüasyon tazminatı, gurbetçi pilotlar ile Türk pilotlar arasındaki ücret farkının göz önünde bulundurulması gibi önerilerde bulundu.

    Maili gören Türk pilotlar kendi memleketlerinde, yabancı pilotun programlarda ve ödemelerde farklı uygulama yapılması konusundaki düşüncelerine tepki gösterdi. Yabancı pilot e-postasında "THY’de çalışan birçok gurbetçi ve Türk pilotu, ayrılmayı ciddi olarak düşünüyorlar. Bunun başlıca nedeni THY’nin sunduğu toplam paketin dengesizliği” dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Son dakika , PILOT , Maaş
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri