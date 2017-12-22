Pilotlar greve gidince başka ülkeden pilot getirtti

ALMANYA genelinde 200 pilotun katıldığı grev, şirketin kötü çalışma koşullarının düzeltilmesine ve ücretlerin artırılmasına olumlu cevap vermemesi üzerine başlatılmıştı. Havayolu şirketi ise Almanya’daki pilotların greve gitmesi üzerine başka ülkelerde çalıştırdığı pilotları görevlendirdi. Bu yüzden de grev beklendiği kadar büyük mağduriyetler yaratmadı.

Pilot Sendikası yetkilileri, işverenin başka ülkelerden pilot görevlendirmesini eleştirirken, grevin de başarılı geçtiğini açıkladı. Sendika ve şirket yöneticileri 5 Ocak’ta tekrar masaya oturacak.