Pilot: Lastik patladı durduramadım

İniş yaptığı esnada pistten çıkarak alev alan TC-KON kuyruk tescilli özel jet uçağın hasarı gündüz saatlerinde daha ayrıntılı ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı inceleme ekibi, uçağın pistten çıkarak sürüklendiği bölgeyi de kontrol etti. Uçakla ilgili evrakları DHMİ görevlileriyle inceleyen ekip özellikle uçağın kokpit bölümünde detaylı bir inceleme yaptı.



Uçağın sürüklenme hızını yavaşlattırdığı tahmin edilen ILS sistemlerinin bulunduğu kulübenin parçaları da toplandı. Kaza yapan uçağın E-5 yoluna düşmemesi olası bir faciadan kıl payı kurtulduğunu gözler önüne serdi. Uçağın kaptan pilotu Muzaffer Kütük, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinden sonra taburcu oldu. Kütük, uçağın lastiğinin patladığını belirtirken, “Durduramadım uçağı olay bu, şükür herkes iyi, önemli olan bu” dedi.