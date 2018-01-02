Pilot havada 'drone'la karşılaşınca... İşte o diyaloglar

Edinilen bilgiye göre, Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanına iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.

Pilot: Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize

Kule: 14-15 mil anlaşıldı efendi. Sağınızdan solunuzdan

Pilot: Hafif sağımızdan

Kule: Anlaşıldı efendim