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    Pilot havada 'drone'la karşılaşınca... İşte o diyaloglar

    DHA
    02.01.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı. O anlar pilot ile kule konuşmalarına yansıdı.

    Edinilen bilgiye göre, Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanına iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.

    Pilot: Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize

    Kule: 14-15 mil anlaşıldı efendi. Sağınızdan solunuzdan

    Pilot: Hafif sağımızdan

    Kule: Anlaşıldı efendim

    Etiketler: uçak
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