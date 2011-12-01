Pilin akması nedir?

Güvenle Kullanın! Her Duracell pili Akmaya Karşı kontrol edilmiştir.



Pilin akması çoğumuzun karşılaştığı can sıkıcı bir durumdur. Peki pilin akması tam olarak nedir? Buna en sık hangi nedenler sebep olur? Bize zararları var mıdır? Pilin kalitesi pilin akma riskini etkiler mi? Bu konuda merak edilen herşeyi aşağıdaki soru-cevaplarda bulabilirsiniz.

Kullanım sırasında çok az miktarda oluşabilecek gazların tahliyesi için pillerde supap görevi yapan ve dıştan görünmeyen küçük bir delik bulunur. Pil içindeki elektrolitin çeşitli nedenlerle bu delikten dışarı sızması pilin akmasıdır.Pilin yanlış kullanımı ve pile yapılan yanlış uygulamalar, imalat hatası veya düşük kaliteli pil kullanımı.

3. Pilin akması neden zararlıdır?



Pil aktığı zaman Alkali özellikli (baz) potasyum hidroksit içeren elektrolit sızmış olur. Potasyum hidroksit kuvvetli baz özelliği gösterir ve onun yaptığı olumsuzlukların hepsini yapar.

4. Pilin akması insanlara ve cihazlara nasıl zarar verebilir?



Akan pilin her yaşta insan için olumsuz etkileri bulunmakla birlikte özellikle çocuklar için dikkatli olunması gerekir. Akıntı yüksek tahrişe yol açabileceği için cilt üzerinde olumsuz etkileri vardır. Özellikle göz ile temasından kaçınılmalıdır. Cihazlarda ise akıntı cihazı kirleteceği gibi yüksek aşınmaya, paslanmaya ve hatta cihazın bozulmasına sebep olabilir.

5. Pil kalitesi pilin akma riskini etkiler mi?



Pil imalatında kullanılan malzemeler, dizayn, üretim süreçleri, kalite kontrolleri, araştırma ve geliştirme pilin akma ihtimalini doğrudan etkiler. Bu yüzden tüketici güvendiği markaları tercih etmelidir.

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