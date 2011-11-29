GÃ¼venle KullanÄ±n!Â Â Â



Her Duracell pili Akmaya KarÅŸÄ± kontrol edilmiÅŸtir.Â Â Â Â Â Â



Pilin akmasÄ± Ã§oÄŸumuzun karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± can sÄ±kÄ±cÄ± bir durumdur. Peki pilin akmasÄ± tam olarak nedir? Buna en sÄ±k hangi nedenler sebep olur? Bize zararlarÄ± var mÄ±dÄ±r? Pilin kalitesi pilin akma riskini etkiler mi? Bu konuda merak edilen herÅŸeyi aÅŸaÄŸÄ±daki soru-cevaplarda bulabilirsiniz.



1.Â Pilin akmasÄ± nedir?



KullanÄ±m sÄ±rasÄ±nda Ã§ok az miktarda oluÅŸabilecek gazlarÄ±n tahliyesi iÃ§in pillerde supap gÃ¶revi yapan ve dÄ±ÅŸtan gÃ¶rÃ¼nmeyen kÃ¼Ã§Ã¼k bir delik bulunur. Pil iÃ§indeki elektrolitin Ã§eÅŸitli nedenlerle bu delikten dÄ±ÅŸarÄ± sÄ±zmasÄ± pilin akmasÄ±dÄ±r.



2.Â Pilin akmasÄ±na en sÄ±k neler neden olur?



Pilin yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mÄ± ve pile yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸ uygulamalar, imalat hatasÄ± veya dÃ¼ÅŸÃ¼k kaliteli pil kullanÄ±mÄ±.

3.Â Pilin akmasÄ± neden zararlÄ±dÄ±r?



Pil aktÄ±ÄŸÄ± zaman Alkali Ã¶zellikli (baz) potasyum hidroksit iÃ§eren elektrolit sÄ±zmÄ±ÅŸ olur. Potasyum hidroksit kuvvetli baz Ã¶zelliÄŸi gÃ¶sterir ve onun yaptÄ±ÄŸÄ± olumsuzluklarÄ±n hepsini yapar.

4.Â Pilin akmasÄ± insanlara ve cihazlara nasÄ±l zarar verebilir?



Akan pilin her yaÅŸta insan iÃ§in olumsuz etkileri bulunmakla birlikte Ã¶zellikle Ã§ocuklar iÃ§in dikkatli olunmasÄ±Â gerekir. AkÄ±ntÄ± yÃ¼ksek tahriÅŸe yol aÃ§abileceÄŸi iÃ§in cilt Ã¼zerinde olumsuz etkileri vardÄ±r. Ã–zellikle gÃ¶z ile temasÄ±ndan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Cihazlarda ise akÄ±ntÄ± cihazÄ± kirleteceÄŸi gibi yÃ¼ksek aÅŸÄ±nmaya, paslanmaya ve hatta cihazÄ±n bozulmasÄ±na sebep olabilir.

5.Â Pil kalitesi pilin akma riskini etkiler mi?



Pil imalatÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, dizayn, Ã¼retim sÃ¼reÃ§leri, kalite kontrolleri, araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme pilin akma ihtimalini doÄŸrudan etkiler. Bu yÃ¼zden tÃ¼ketici gÃ¼vendiÄŸi markalarÄ± tercih etmelidir.Â

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