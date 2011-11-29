Ara
MENÃœ
Haberler >Advertorial>Pilin akmasÄ± nedir?

Pilin akmasÄ± nedir?

29.11.2011 - 12:09 | Son GÃ¼ncelleme:

Bu konuda merak edilen herÅŸeyi bu yazÄ±da bulabilirsiniz.

GÃ¼venle KullanÄ±n!Â Â Â

Her Duracell pili Akmaya KarÅŸÄ± kontrol edilmiÅŸtir.Â Â Â Â Â Â

Pilin akmasÄ± Ã§oÄŸumuzun karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± can sÄ±kÄ±cÄ± bir durumdur. Peki pilin akmasÄ± tam olarak nedir? Buna en sÄ±k hangi nedenler sebep olur? Bize zararlarÄ± var mÄ±dÄ±r? Pilin kalitesi pilin akma riskini etkiler mi? Bu konuda merak edilen herÅŸeyi aÅŸaÄŸÄ±daki soru-cevaplarda bulabilirsiniz.

1.Â Pilin akmasÄ± nedir?/images/100/0x0/55eada60f018fbb8f89ae383

KullanÄ±m sÄ±rasÄ±nda Ã§ok az miktarda oluÅŸabilecek gazlarÄ±n tahliyesi iÃ§in pillerde supap gÃ¶revi yapan ve dÄ±ÅŸtan gÃ¶rÃ¼nmeyen kÃ¼Ã§Ã¼k bir delik bulunur. Pil iÃ§indeki elektrolitin Ã§eÅŸitli nedenlerle bu delikten dÄ±ÅŸarÄ± sÄ±zmasÄ± pilin akmasÄ±dÄ±r.

2.Â Pilin akmasÄ±na en sÄ±k neler neden olur?

Pilin yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mÄ± ve pile yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸ uygulamalar, imalat hatasÄ± veya dÃ¼ÅŸÃ¼k kaliteli pil kullanÄ±mÄ±.

3.Â Pilin akmasÄ± neden zararlÄ±dÄ±r?

Pil aktÄ±ÄŸÄ± zaman Alkali Ã¶zellikli (baz) potasyum hidroksit iÃ§eren elektrolit sÄ±zmÄ±ÅŸ olur. Potasyum hidroksit kuvvetli baz Ã¶zelliÄŸi gÃ¶sterir ve onun yaptÄ±ÄŸÄ± olumsuzluklarÄ±n hepsini yapar.

4.Â Pilin akmasÄ± insanlara ve cihazlara nasÄ±l zarar verebilir?

Akan pilin her yaÅŸta insan iÃ§in olumsuz etkileri bulunmakla birlikte Ã¶zellikle Ã§ocuklar iÃ§in dikkatli olunmasÄ±Â  gerekir. AkÄ±ntÄ± yÃ¼ksek tahriÅŸe yol aÃ§abileceÄŸi iÃ§in cilt Ã¼zerinde olumsuz etkileri vardÄ±r. Ã–zellikle gÃ¶z ile temasÄ±ndan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Cihazlarda ise akÄ±ntÄ± cihazÄ± kirleteceÄŸi gibi yÃ¼ksek aÅŸÄ±nmaya, paslanmaya ve hatta cihazÄ±n bozulmasÄ±na sebep olabilir.

5.Â Pil kalitesi pilin akma riskini etkiler mi?

Pil imalatÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, dizayn, Ã¼retim sÃ¼reÃ§leri, kalite kontrolleri, araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme pilin akma ihtimalini doÄŸrudan etkiler. Bu yÃ¼zden tÃ¼ketici gÃ¼vendiÄŸi markalarÄ± tercih etmelidir.Â 

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Etiketler:
    Sayfa BaÅŸÄ±
    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

    Sayfa BaÅŸÄ±

    © Copyright 2019
    HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.