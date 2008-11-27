Pilav üstü kuru şişkinlik yapabilir

Galatasarayımız görünürde en profesyonel çalışan kulüptür. Ancak zaman zaman öyle olaylar yaşanır ki bu durumun sadece bir görüntü olduğunu düşünmeden edemeyiz. Örneğin, Hakan Şükür bu günlerde Galatasaray yönetiminin basınla paslaşarak (O’nun deyimiyle medyayı kullanarak) kendisini gönderdiğini diline dolamış.

Oysa Galatasaray camiasının genel görüntüsüne baktığınızda bu tip ayak oyunlarından hep uzak duran bir görüntü izlersiniz. Bazen kol kırılır ama yen içinde kalır.

Devre arasında soyunma odasına bile basının dilene dolanacak kadar çok ve aleni inmezler.

Gülşah Erkaya yazıyor

Oysa şimdi tuhaf bir icraata imza attı Galatasaray yönetimi. Skibbe’nin üstüne, (kimine göre altına, sağına ya da soluna) Kalli’yi getirdiler. En büyük ipucunu verebilecek olan Kalli’den şu ana kadar ses çıkmadı.Skibbe ise “Takım benden sorulur” dedi.

Bu işin kokusu Metalist maçından sonra çıkar. Bakalım kuru-pilav ilişkisi nasılmış. Pilavın üstüne mi dökmüşler, ayrı bir tabakta yanına mı koymuşlar, yoksa pilav bittikten sonra tek başına mı servis yapacaklar göreceğiz.

Ben bu konuda yönetimin de çok net olmadığını düşünüyorum. Olayların, takımı süreklediği ahval ve şeraite göre karar verecekler sanırım.

Pilav üstü kuru Galatasaray gibi gelenekçi bir kulüp için biraz avam kaçabilir. Pilav ile fasulyenin aynı anda servis edilmesi de sofrada yer ve öncelik sorununa yol açacağından, en mantıklı çözüm, biraz üzücü de olsa fasulyeden sonra pilavı servis etmek gibi görünüyor.

Bu işi fazla gaz ve şişkinlik yapmadan çözmenin en akılcı yolu bu sanırım. Ve yine sanırım Galatasaray yönetiminin de yakın durduğu çözüm bu. Şu ana kadar görev dağılımı ve sınırlarını anlatan net bir açıklama yapmadıklarına göre...

Bu durumda Metalist maçının kazanılması ve ligde de işlerin yolunda gitmesi her ne kadar cazip görünse de yönetim sofrasında karışıklık yaratacaktır. Sofraya pilav üstü kuru koyamayan yönetim, ikisini ayrı tabaklarda fakat aynı anda servis etmeye kalkacak ama, bu kez de tek kaşıkla iki yemek yenmesinden kaynaklanan pilavdaki salça lekeleri gözü rahatsız edecektir.

Yani iş daha gaza ve şişkinliğe gelmeden, sunum ve sofra adabı ile ilgili eleştiriler başlayacaktır. Bakalım Galatasaray bu iki ucu berbat değnek durumundan nasıl çıkacak.

Dileğimiz çok çetrefilli görünen bu problemin en az zararla atlatılması ve Galatasarayımız’ın UEFA kupasını bir kez de Kadıköy’de kaldırması sürecine zarar vermemesidir. Hadi bakalım bu sorular ve duygularla Metalist maçına...