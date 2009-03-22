3 puanı hak ettiler..

Son maçlarda tek başına harika işler çıkaran Arda’nın da, haklı olarak, pili tükenince ortaya bu tablo çıktı. Zaten seyirci de maç sonunda Arda’ya sevgi gösterisinde bulunarak son maçlardaki performansını unutmadıklarını ifade edercesine teşekkürünü etti.

Bülent Korkmaz geldikten sonra yerli oyuncuları nasıl idare edeceği soru işaretiydi.

Sinan Özcan yazıyor

Nitekim göreve geldiğinden bu yana, ya hep yabancıları oyundan çıkarıyor ya da yerlilerden genç olanları..

Bu uğurda Lincoln’ü harcadı..

Elbette burada Lincoln’ün tavrı da eleştirilmelidir. Ancak Lincoln’ün psikolojik kırılganlığı da bilinmeyen bir durum değildi..

Bu maçta da sahada Galatasaray adına birkaç etkili oyuncudan biri olan Kewell’ın oyundan çıkarılması doğru olmadı. Bu değişiklik de eğer “aman yerliler üzülmesin, kırılmasın, üşütmesin” kılından tüyünden olmuşsa, yönetimin bu duruma müdahale etmesi şarttır, bu ciddi bir problemdir.

Bu kadar sakata, eksiğe, son haftalardaki yoğun ve zorlu maç trafiği eklenince ortaya bu tablo çıktı.

Galatasaray’ı bu halde yakalayan bir Süper Lig takımının da ASY’den puan çıkarması sürpriz olmamalı.

Milli maç arası iyi değerlendirilmeli..

Buna en çok da Bülent Korkmaz’ın ihtiyacı var..

Zira sezon sonuna doğru yönetimin aklındaki Lucescu fikri gittikçe olgunlaşabilir. Aslında laf aramızda hiç de fena olmaz…

Not: Maçı bir “polis” ciddiyeti ve disiplininde yöneten Bünyamin Gezer, faul yapan, yanlış yerden taç atan, kendisine yan bakan oyunculara da bir “suçlu” gibi muamele etti.

Daha esnek, daha empatik, duygusal zekası daha yüksek, daha mütebessim hakemleri hala istiyoruz..