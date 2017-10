Pıhtı her yıl 30 bin kişiyi öldürüyor

Atardamarlarda pıhtılar kalp krizi veya inmeyle (felç) sonuçlanabiliyor. Daha az bilineni olan toplardamardaki (bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki) kan pıhtılarıysa bulunduğu yerden koparak akciğere ulaşabiliyor.





Ölüm veya kronik hastalıklara yol açabiliyor. Masa başında, yolculuklarda hareketsiz geçirilen saatler pıhtı sorununa zemin hazırlıyor. Her yıl dünyada 3 milyon, Türkiye’de 30 bin kişi buna bağlı yaşamını kaybediyor. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ile Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği 13 Ekim Dünya Tromboz Günü nedeniyle pıhtıya dikkat çekiyor. İki dernek, “Pıhtı Küçük, Riski Büyük” sloganıyla pıhtının oluşmaması için hareketli yaşama çağrısında bulunuyor.



HASTALARIN YARISINA SESSİZ GELİYOR

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “21’inci ve gelecek yüzyılın en büyük sorunu hareketsizlik olacak. Beyaz yakalı popülasyonumuz çok fazla. Bilgisayar oyunları nedeniyle çocuklarımız saatlerce bilgisayar başında, bacaklarını sarkıtmış şekilde hareketsiz duruyorlar. Dünyada her 37 saniyede bir kişi bacaklarına oturan pıhtı ve bunun akciğerlere gitmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Sorun gerçekten büyük” diyor. Pıhtı atan hastaların yarısı hiçbir belirti hissetmiyor. En sık görülen belirtilerse, etkilenen bacakta ağrı, şişme ve yürümeyle bu şikâyetlerin artması.



HER YAŞTA GÖRÜLÜYOR

Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin dörtte birinin pıhtılar nedeniyle meydana geldiğini belirten Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, “Her yaşta görülebilse de 60 yaşın üstünde ciddi oranda pıhtılaşma riski artıyor. Kadınlarda hamilelikte ve hamilelik sonrası emzirme döneminde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Doğum kontrol hapı kullananlarda daha yüksek oranlarda görülüyor” diyor.