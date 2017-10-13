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    Picasso’nun evini ikinci denemede satın alabildi

    AA
    13.10.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

    İspanyol ressamın son 12 yılını geçirdiği Fransa’nın Cannes Körfezi’ne bakan 3 hektarlık evini 20,2 milyon dolara Yeni Zelandalı iş adamı Rayo Withanage satın aldı

     

    GRASSE kentindeki mahkemede yapılan açık artırmaya katılan tek alıcı Withanage oldu. Withanage, haziran ayındaki açık artırmada da evi satın almaya hak kazanmış ancak gerekli finansal yeterliliğe sahip olmadığı gerekçesiyle ev kendisine verilmemişti. İspanya doğumlu sanatçı 1973 yılında ölmeden önce son 12 yılını bu evde geçirmişti.

    KARISI BU EVDE İNTİHAR ETTİ
    Picasso’nun üç hektarlık evinde 15 yatak odası vardı ve bu evde kaldığı süre içinde kendisini pek çok ünlü ziyaret etmişti.
    Picasso’nun ikinci eşi Jacqueline Roque da 1986 yılında bu evde intihar etmişti.

    Etiketler: FRANSA , evi satıldı
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