AÖF saat kaçta bitecek? AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?

AÖF sınavı kaç dakika sürecek sorusuna alacakları cevaba göre planlarına yön verecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen AÖF sınavları, sabah ve öğleden sonra oturumundan oluşuyor. Peki, AÖF kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler



AÖF SAAT KAÇTA BİTECEK?



Sınavlar sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.



Sınavın kaç dakika sürdüğü hakkında detaylı bilgi edinmek için sonraki sayfaya geçiniz...