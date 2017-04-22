Philips Avent'le Anneler Konuşuyor

Philips Avent’in 2016 yılının Nisan ayında ilkini gerçekleştirdiği Anneler Konuşuyor projesi, farklı hikayelere sahip, birçok ilham veren anneyi tek bir platformda buluşturmuş ve dijital alanda paylaşılan videoları ile milyonlarca insanı bir araya getirmişti.

Philips Avent, doğumdan oyun parkına kadar annelerin ve bebeklerin yaşadıkları her önemli ve değerli ilk deneyimde yanlarında oluyor. ‘Anneler Konuşuyor’ platformu, sıra dışı hikayeleri olan annelerin deneyimleriyle annelere ilham veriyor. Projenin yıl dönümü kapsamında 27 Nisan 2017, Perşembe günü Ceyda Düvenci’nin moderasyonu ile Beşiktaş Renaissance Polat Bosphorus Hotel’de anneler yeniden bir araya gelecek.

Philips Türkiye Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlikte, Yaprak Yapsan, Devletşah Özcan, Özge Uzun, Özge Selçuk Bozkurt, Seride Samurkaş, Hatice Beyza Bulut, Ayşe Nur Parlak, Fatma Nur Bilgin ve Bahar Pançuk Deniz gibi tanınan birçok ismin yanı sıra uzman konuşmacılar da yer alacak.

Katılımcıların kendilerinden birçok hikâye bulacağı proje ile Türkiye’nin dört bir yanındaki annelerin, uzmanların ve diğer katılımcıların deneyimlerinden faydalanmalarına imkân tanınması, annelik ve bebek bakımı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.