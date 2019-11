Philips Avent’i seçen annelere bebeklerinden aferin!

Yapılan ilgi çekici bir araştırmada, "kutsal saat" olarak adlandırılan, doğumdan sonra anne ile bebeğin fiziksel olarak birbirlerine temas ettiği ilk saat başarılı bir emzirme sürecinin önemli bir parçası olarak yorumlanıyor.



Bebeğini ilk kez kucağına alan anne ile bebek arasındaki fiziksel temas sinir uçlarını uyarıyor ve bebeğin emme içgüdüsünü tepkisel olarak aktive ediyor. Philips'in araştırmalarına göre annenin konforu ile sağdığı süt miktarı arasında da doğrudan bir ilişki var. Sakin ve huzurlu olan anneler daha kolay bir şekilde daha çok miktarda süt sağabiliyor. Anneleri daha iyi desteklemek için Philips Avent annenin konforunu artıran bir göğüs pompası geliştirdi.



“Annelerin rahat bir şekilde süt sağmasına yardımcı olan göğüs pompasının kullanılması sayesinde bebekler hala anne sütüyle beslenebiliyor."



Annenin en rahat pozisyonda olması daha fazla süt sağmasını, dolayısıyla bebeğini daha uzun süre anne sütüyle beslemesini sağlar. İsteklerini, ihtiyaçlarını ve yaşadıkları zorlukları daha iyi anlamak için annelerle konuşan Philips Avent emzirmeyi nasıl destekleyebileceğimizi ele aldı. Bu çalışmalarımız annelerin bebeklerini mümkün olduğunca uzun süre anne sütüyle beslemeyi sürdürmelerine yardımcı olacak ve karşılaştıkları engelleri aşmalarını sağlayacak.



Her annenin ve şüphesiz her yeni doğan bebeğin yaşamındaki en önemli anlardan biri emzirmenin en önemli ritüel haline geldiği ilk birkaç haftadır. Philips yeniliklerle geliştirilebileceğine inandığı bu döneme temel emzirme yardımı sağlayarak katkıda bulunuyor. Philips Avent Comfort göğüs pompası özenli ve etkili bir tasarım yeniliği. Anne ve bebekler düşünülerek tasarlanan bu marifetli göğüs pompası süt sağma sürecinde konfor sağlıyor ve annelerin bebeklerini uzun süre anne sütüyle beslemesini destekliyor. Söz konusu emzirmekolduğunda, başarılı bir emzirme sürecinin başta gelen öğelerinden biri olan konfor aynı zamanda bebeğini kendi sütüyle beslemek isteyen bir anne için de son derece önemli.



Philips Avent göğüs pompası, anneleri bebeklerini her yönüyle önemli olan anne sütüyle beslemeleri için destekler ve bu süreci mümkün olduğunca kolaylaştırır. Sütünü sağan annelerin en konforlu emzirme deneyimini yaşamalarını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanan göğüs pompası, annelerin bebeklerini daha uzun süre anne sütüyle beslemelerine yardımcı olur. Süt sağarken öne eğilme ihtiyacını ortadan kaldıran Philips Avent göğüs pompası, annenin gevşemesine yardımcı olur ve olası sırt ağrılarını azaltır. Yumuşak silikondan yapılmış yapraklar göğüslere hafifçe masaj yaparak salma refleksini uyarır ve yüksek miktarda süt akışı ve tedariki sağlar.



Bu yalnızca akıllı bir alet değil, aynı zamanda yaşamları değiştiren bir ürün. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, anne ve bebeğin sağlığı için bebeklerin en az ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmesini öneriyor. Ancak, annelerin neredeyse %25'i göğüs uçlarının çatlaması veya yara olması gibi rahatsızlıklardan dolayı ilk üç ay içinde bebeklerini emzirmeyi bırakıyor. Annelerin konforlu bir şekilde süt sağmasına yardımcı olan göğüs pompasının kullanılması ve diğer anneler ve sağlık uzmanlarının önerebileceği emzirme teknikleri bebeklerin anne sütüyle beslenmeye devam etmesini sağlıyor. Annelerin %40'lık bölümü ise süt üretimlerinin zayıflaması veya azalması nedeniyle emzirmeyi kesiyor.



Göğüs pompasının emzirme saatleri arasında kullanılması, göğüslerde daha fazla süt üretilmesini uyarır, dolayısıyla daha güçlü besin sağlar. Pompa annelerin işe geri döndüklerinde de bebeklerine anne sütü vermeye devam etmelerine yardımcı olur. Kompakt tasarımı ile göze batmaması sayesinde anneler iş yerinde veya başka alanlarda rahatlıkla süt sağabilir.



Natural serisi Elektronik ve Manuel Göğüs Pompaları annelerin göğsüne kolay oturmasını sağlayan kompakt ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Manuel pompa basit bir el hareketiyle kolay bir sağım yapabilir. Parça sayısı azaltılmıştır, böylelikle montajı kolaydır.Elektronik pompa ise küçük ve hafif elektrikli mekanizması kolay şekilde ayarlanır. Manuel pompaların ele uyumlu yapısı sayesinde pompalama işlemi daha az yorucu olurken, elektrikli pompalarda bulunan dört farklı ayar sayesinde anneler kendileri için en uygun olan ayarı seçebiliyor.Philips Avent’in özel patentli beş yapraklı masaj başlıkları, bu seride de devam ediyor. Masaj başlıklarının daha yumuşak ve rahat dokusu, süt akışını harekete geçirerek daha fazla süt elde edilmesini sağlıyor.



Philips'in müşteri odaklı yenilik stratejilerinde müşterinin ne istediği, cihazın tüketiciye nasıl uyum sağlayabileceği ve yaşamını nasıl güzelleştirebileceği düşünülür. Philips Avent göğüs pompası, annelerin bebeklerine daha iyi bakmalarını sağlayabilen faydalı bir teknoloji ürünüdür. Emziren anneleri destekleyecek ve bebeklerine en iyi başlangıcı vermek için gerek duydukları araçları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



Doğum sonrası bakımın bu önemli elemanı, kendi kutsal saatini hiç yaşayamamış, emzirme sorunlarıyla karşılaşmış ve hiç emzirme yardımı almamış bir Philips yöneticisinin önderliğinde geliştirildi ve sonuç olarak diğer emziren annelerin yaşamını mümkün olduğunca kolaylaştırması amaçlandı.

