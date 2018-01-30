Philips, 2018'de akıllı televizyon seçeneklerini arttırıyor

Yapılan açıklamaya göre 2018 yılı itibariyle piyasaya sürülecek olan tüm Philips Android TV’ler, Google’ın akıllı asistanı Google Asisstant ile birlikte gelecek. Ayrıca Philips Akıllı TV’lerin tamamının kumandasında dahili mikrofon olacak ve böylelikle televizyonların sesli kontrolü kolaylaşacak. 2017 yılında piyasaya sürülen Philips Android TV’ler de yayınlanacak güncellemeyle Google Asisstant desteğine kavuşacak.

Philips TV’ler ile akıllı evinizi kontrol edin

Aynı zamanda Google Assistant desteğinin Philips Android TV’lere gelmesiyle birlikte Phlips’in akıllı lambaları gibi birçok akıllı ev teknolojilerine yönelik ürünü Google Assistant entegrasyonuyla harici bir kontrolcüye ihtiyaç duymadan kontrol edilebilecek.

Giriş seviyesi televizyonlara özel arayüz

Giriş seviyesindeki Akıllı TV’lerde de Philips’in geliştirdiği Saphi Smart TV kullanıcı arayüzünün kullanılmaya başlanmasıyla birlikte giriş seviyesi Philips akıllı TV’leri kullanmak daha hızlı ve daha kolay bir hale gelecek.

Saphi, YouTube, Netflix veya Amazon Prime Video gibi en popüler yayın servisleri sadece birkaç tık uzaktayken tüm önemli TV işlevleri ile birlikte sunulan Akıllı TV uygulamalarına yönelik Philips kataloguna da hızlı erişim imkanı sunuyor.

2018 model Philips TV ürünlerinde HDR10+ desteği

TP Vision, kısa süre önce piyasaya sürülen P5 görüntü işleme motorunun, önümüzdeki dönemde serisindeki daha çok üründe yer alacağını ve yeni 8000 setlerinde de NanoLed teknolojisi ve gamut mapping system panellerini kullanacağını duyurdu. Philips TV, 2018 serisindeki tüm ürünlerinde olağanüstü görüntü kalitesine odaklanm aya devam edecek ve HDR + 10 özelliğini 2018’in ikinci yarısında lanse edeceği tüm ürünlerinde kullanacak.





HDR 10 + hali hazırda HDR 10 standartını dahada ileri götüren ve etkisini arttıran bir standart. 2017 yılında, HDR10 standardının mükemmel renk ve kontrast performansı sağladığı böylece mükemmel siyahlar veya ve daha etkili beyazlara ulaştığını kanıtlanmıştı.

HDR10 +, kullandığı meta datalar, Dinamik Ton Eşleme özelliği sayesinde görüntüler arasındaki kontrast ve renk eğrilerinin bağımsız olarak ayarlanmasını ve ekranlara en iyi haliyle yansımasını sağlar.





HDR10 +’un en önemli özelliği geriye dönük olarak uyumlu olması. HDR10 + akışları ve gömülü statik ve dinamik metadataları taşıyabilir, bu nedenle daha eski set kullanıcılarıda HDR10'un pek çok avantajından yararlanabilir. HDR10 + un ne üreticiye ne de tüketiciye ekstra bir ek maliyeti yoktur.

HDR10+ yeni Philips 8000 model TV’lerde ve yılın ikinci yarısında da 2018 OLED TV’lerde yer alacak.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Philips P5 görüntü işleme motoru, 2017 yılında Avrupa genelinde bir çok kez PQ testi kazandı.

Philips’in amiral gemisi olan OLED setlerine belli ve önemli bir performans artışı getiren P5, şirketin en değer verdiği noktalardan biri olmaya devam edeceği gibi, yeni 7000 ve 8000 modelleri de olmak üzere tüm yeni OLED modellerinde yer alacak.



P5, mevcut Perfect Pixel Ultra HD motoruna kıyasla hem görüntü işlemede hem işlem gücünde %25’lik artış sağladığı gibi, hali hazırda Perfect Pixel Ultra HD motoruna kıyasla %50’lik bir performans artışı sağlıyor.





Yılın ilk yarısında çıkacak 2018 serisinin başlıca ürünleri şöyle:

Philips 8503 Series – 49” 55” 65”

Ultra ince 4K LED TV

Minimalist Avrupai tasarım – Premium alüminyum kaplama

Görülebilir ses sistemi

P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru

NanoLED teknolojisi

HDR10+

Quad Core Android TV (16GB) – GA Ready

3 taraflı Ambilight özelliği

DTS HD Premium

Philips 8303 Series – 75”

Ultra slim 4K LED TV

Minimalist Avrupai tasarım – Minimal panel aralığı

P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru

Kusursuz Mikro Karartma sistemi

NanoLED teknolojisi

HDR10+

Quad Core Android TV (16GB) – GA Ready

3 taraflı Ambilight özelliği

DTS HD Premium

Philips 8303 Series – 49”, 55” 65”

Ultra slim 4K LED TV

Premium Avrupai tasarım – alüminyum kaplama

P5 Kusursuz Görüntü Motoru

NanoLED teknolojisi

HDR10+

Quad Core Android TV (16GB) – GA Ready

3 taraflı Ambilight özelliği

DTS HD Premium

Philips 7803 Series -75”

Ultra ince 4K LED TV

Premium Avrupai tasarım – Minimal panel aralığı

P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru

HDR Plus

Profesyonel Minimal Karartma Sistemi

Quad Core Android TV (16GB) – GA ready

3 taraflı Ambilight özelliği

DTS Premium HD

Philips 7803 Series – 49”, 55”, 65”

Ultra slim 4K LED TV

Premium Avrupa tasarımı

P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru

HDR Plus

Profesyonel Minimal Karartma Sistemi

Quad Core Android TV (16GB) – GA ready

3 taraflı Ambilight özelliği

DTS HD Premium

Philips 7303 Series – 43”, 50’, 55”, 65”

Ultra slim 4K LED TV

Avrupai tasarım

İnce çerçeve ve mat metal stand

P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru

HDR Plus

Profesyonel Minimal Karartma Sistemi Quad Core

Android TV (16GB) GA ready

Ambilight 3-Sided

DTS HD Premium

Philips 6503 Series 43” 50” 55” 65”

Ultra ince 4K LED TV

İnce çerçeve ve mat metal stand

Ultra Piksel Kesinlik Motoru

HDR Plus

Minimal Karartma Sistemi

Quad Core Philips Saphi Smart Sistemi

Philips Uygulama Galerisi

3 taraflı Ambilight sistemi

Philips Ses İşleme Sistemi