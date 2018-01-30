Philips, 2018'de akıllı televizyon seçeneklerini arttırıyor

Yapılan açıklamaya göre 2018 yılı itibariyle piyasaya sürülecek olan tüm Philips Android TV’ler, Google’ın akıllı asistanı Google Asisstant ile birlikte gelecek. Ayrıca Philips Akıllı TV’lerin tamamının kumandasında dahili mikrofon olacak ve böylelikle televizyonların sesli kontrolü kolaylaşacak. 2017 yılında piyasaya sürülen Philips Android TV’ler de yayınlanacak güncellemeyle Google Asisstant desteğine kavuşacak.
Aynı zamanda Google Assistant desteğinin Philips Android TV’lere gelmesiyle birlikte Phlips’in akıllı lambaları gibi birçok akıllı ev teknolojilerine yönelik ürünü Google Assistant entegrasyonuyla harici bir kontrolcüye ihtiyaç duymadan kontrol edilebilecek.
Giriş seviyesindeki Akıllı TV’lerde de Philips’in geliştirdiği Saphi Smart TV kullanıcı arayüzünün kullanılmaya başlanmasıyla birlikte giriş seviyesi Philips akıllı TV’leri kullanmak daha hızlı ve daha kolay bir hale gelecek.
Saphi, YouTube, Netflix veya Amazon Prime Video gibi en popüler yayın servisleri sadece birkaç tık uzaktayken tüm önemli TV işlevleri ile birlikte sunulan Akıllı TV uygulamalarına yönelik Philips kataloguna da hızlı erişim imkanı sunuyor.
2018 model Philips TV ürünlerinde HDR10+ desteği
TP Vision, kısa süre önce piyasaya sürülen P5 görüntü işleme motorunun, önümüzdeki dönemde serisindeki daha çok üründe yer alacağını ve yeni 8000 setlerinde de NanoLed teknolojisi ve gamut mapping system panellerini kullanacağını duyurdu. Philips TV, 2018 serisindeki tüm ürünlerinde olağanüstü görüntü kalitesine odaklanm aya devam edecek ve HDR + 10 özelliğini 2018’in ikinci yarısında lanse edeceği tüm ürünlerinde kullanacak.
HDR 10 + hali hazırda HDR 10 standartını dahada ileri götüren ve etkisini arttıran bir standart. 2017 yılında, HDR10 standardının mükemmel renk ve kontrast performansı sağladığı böylece mükemmel siyahlar veya ve daha etkili beyazlara ulaştığını kanıtlanmıştı.
HDR10 +, kullandığı meta datalar, Dinamik Ton Eşleme özelliği sayesinde görüntüler arasındaki kontrast ve renk eğrilerinin bağımsız olarak ayarlanmasını ve ekranlara en iyi haliyle yansımasını sağlar.
HDR10 +’un en önemli özelliği geriye dönük olarak uyumlu olması. HDR10 + akışları ve gömülü statik ve dinamik metadataları taşıyabilir, bu nedenle daha eski set kullanıcılarıda HDR10'un pek çok avantajından yararlanabilir. HDR10 + un ne üreticiye ne de tüketiciye ekstra bir ek maliyeti yoktur.
HDR10+ yeni Philips 8000 model TV’lerde ve yılın ikinci yarısında da 2018 OLED TV’lerde yer alacak.
Kısa bir süre önce piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Philips P5 görüntü işleme motoru, 2017 yılında Avrupa genelinde bir çok kez PQ testi kazandı.
Philips’in amiral gemisi olan OLED setlerine belli ve önemli bir performans artışı getiren P5, şirketin en değer verdiği noktalardan biri olmaya devam edeceği gibi, yeni 7000 ve 8000 modelleri de olmak üzere tüm yeni OLED modellerinde yer alacak.
P5, mevcut Perfect Pixel Ultra HD motoruna kıyasla hem görüntü işlemede hem işlem gücünde %25’lik artış sağladığı gibi, hali hazırda Perfect Pixel Ultra HD motoruna kıyasla %50’lik bir performans artışı sağlıyor.
Yılın ilk yarısında çıkacak 2018 serisinin başlıca ürünleri şöyle:
Philips 8503 Series – 49” 55” 65”
Ultra ince 4K LED TV
Minimalist Avrupai tasarım – Premium alüminyum kaplama
Görülebilir ses sistemi
P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru
NanoLED teknolojisi
HDR10+
Quad Core Android TV (16GB) – GA Ready
3 taraflı Ambilight özelliği
DTS HD Premium
Philips 8303 Series – 75”
Ultra slim 4K LED TV
Minimalist Avrupai tasarım – Minimal panel aralığı
P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru
Kusursuz Mikro Karartma sistemi
NanoLED teknolojisi
HDR10+
Quad Core Android TV (16GB) – GA Ready
3 taraflı Ambilight özelliği
DTS HD Premium
Philips 8303 Series – 49”, 55” 65”
Ultra slim 4K LED TV
Premium Avrupai tasarım – alüminyum kaplama
P5 Kusursuz Görüntü Motoru
NanoLED teknolojisi
HDR10+
Quad Core Android TV (16GB) – GA Ready
3 taraflı Ambilight özelliği
DTS HD Premium
Philips 7803 Series -75”
Ultra ince 4K LED TV
Premium Avrupai tasarım – Minimal panel aralığı
P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru
HDR Plus
Profesyonel Minimal Karartma Sistemi
Quad Core Android TV (16GB) – GA ready
3 taraflı Ambilight özelliği
DTS Premium HD
Philips 7803 Series – 49”, 55”, 65”
Ultra slim 4K LED TV
Premium Avrupa tasarımı
P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru
HDR Plus
Profesyonel Minimal Karartma Sistemi
Quad Core Android TV (16GB) – GA ready
3 taraflı Ambilight özelliği
DTS HD Premium
Philips 7303 Series – 43”, 50’, 55”, 65”
Ultra slim 4K LED TV
Avrupai tasarım
İnce çerçeve ve mat metal stand
P5 Kusursuz Görüntü İşleme Motoru
HDR Plus
Profesyonel Minimal Karartma Sistemi Quad Core
Android TV (16GB) GA ready
Ambilight 3-Sided
DTS HD Premium
Philips 6503 Series 43” 50” 55” 65”
Ultra ince 4K LED TV
İnce çerçeve ve mat metal stand
Ultra Piksel Kesinlik Motoru
HDR Plus
Minimal Karartma Sistemi
Quad Core Philips Saphi Smart Sistemi
Philips Uygulama Galerisi
3 taraflı Ambilight sistemi
Philips Ses İşleme Sistemi