Phil Harrison artık Google'da!

Daha çok Microsoft ve Sony markaları adı altında bilinen ve birçok oyun şirketine yatırımcı olarak da yardım yapan Phil Harrison, Google'da başkan yardımcılığı ve genel müdür olarak görev yapacağını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Hayatının büyük bir kısmını oyunlara adayan Harrison'ın Sony macerası 1992 yılında başladı ve tam 15 yıl sürdü. Bu süre zarfında Harrison, küresel ve bölgesel yönetici pozisyonlarında PlayStation için çalışmalar yaptı. 1 yıl boyunca da Atari'nin başkanlığını yapan Harrison, Microsoft'a geçtikten sonra tam 3 yıl boyunca Xbox'ın Avrupa sorumlusu olarak kariyerine devam etti. Son zamanlarda artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojisi üzerine de yatırımlar yapan Harrison'ın, Google'da hangi sorumluluklar altına gireceği henüz belli değil.