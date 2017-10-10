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Amerikalı dev şirket az önce duyurdu! Satışla ilgili flaş karar

Hürriyet Haber
10.10.2017 - 15:58 | Son Güncelleme:

ABD’nin en büyük ilaç şirketi Pfizer, bugün yaptığı açıklamada tüketici sağlığı birimi için “stratejik alternatifleri” değerlendirdiğini duyurdu.

ABD’nin en büyük ilaç şirketi Pfizer, bugün yaptığı açıklamada, tüketici sağlığı birimi için bazı “stratejik alternatifleri” değerlendirdiğini belirtti. Şirket bu alternatifler içerisinde “bölünme” veya “satış” seçeneklerinin olduğunu da açıkladı.

Şirketin bu ilaç birimi geçen yıl 3,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirmişti. Bu birim içerisinde şirketin diyet, ağrı kesici, sindirim sistemi ve solunum yolu ilaçlarının yanı sıra kişisel bakım ürünleri de yer alıyor.

New York merkezli şirket açıklamasında ayrıca stratejik değerlendirmeyi yapmaları için Centerview Partners, Guggenheim Securities ve Morgan Stanley’i danışman olarak yetkilendirdiğini de belirtti. Stratejik değerlendirmenin 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.

Açıklama ardından şirketin hisseleri şu sıralar yüzde 0,25 artışla 36,14 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: Pfizer , Pfizer satış , Pfizer Türkiye
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