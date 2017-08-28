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    Peynir ve süt çenemizi küçültmüş

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 01:01Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 01:01

    ABD’deki California Üniversitesi bilim insanlarının araştırmasına göre, 10 bin yıl önceki avcı toplumlar, av etini yerken çok daha fazla çene kuvveti uygularken, çiftçilikle tahıl ve peynir gibi süt ürünleri tüketmeye başlayan insanların çiğnemek için bu kadar güç uygulamasına gerek kalmadı.

    Bunun sonucunda insanların üst çenesi kısaldı, alt çenesi de küçüldü.

    Etiketler: peynir , süt , gazetehaberleri
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