Peynir ve süt çenemizi küçültmüş

ABD’deki California Üniversitesi bilim insanlarının araştırmasına göre, 10 bin yıl önceki avcı toplumlar, av etini yerken çok daha fazla çene kuvveti uygularken, çiftçilikle tahıl ve peynir gibi süt ürünleri tüketmeye başlayan insanların çiğnemek için bu kadar güç uygulamasına gerek kalmadı.

Bunun sonucunda insanların üst çenesi kısaldı, alt çenesi de küçüldü.