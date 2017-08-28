Peynir ve süt çenemizi küçültmüş

28 Ağustos 2017 - 01:01Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 01:01
ABD’deki California Üniversitesi bilim insanlarının araştırmasına göre, 10 bin yıl önceki avcı toplumlar, av etini yerken çok daha fazla çene kuvveti uygularken, çiftçilikle tahıl ve peynir gibi süt ürünleri tüketmeye başlayan insanların çiğnemek için bu kadar güç uygulamasına gerek kalmadı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.