Petry’yi dalga geçmekle suçladı

YABANCI ve İslam karşıtı parti AfD, Federal Mecliste 94 milletvekiliyle temsil edilecek. Demokratik partiler, Mecliste yerleşik partileri kışkırtacağı, havayı gereceği mesajı veren AfD’nin önünü nasıl keseceklerini düşünüyor. AfD Grup Başkanı Alexander Gauland, seçim akşamı ilk tahminler açıklandıktan sonra, “Merkel’i ve ötekileri avlayacağız” diyerek, çok çatışmalı bir muhalefet yapacaklarının mesajını verdi. Bunun üzerine bir açıklama yapan mevcut Meclis Başkanı Norbert Lammert, “Parlamento av bölgesi değildir” dedi.

UZLAŞMAYA ÇAĞIRDI

Görevini yeni Meclis açılınca bırakacak olan Lammert, Die Welt Gazetesine verdiği demeçte, Mecliste şimdiye kadar esen uzlaşma kültürünü övdü ve parlamenterleri siyasi konuları çok açık bir biçimde tartışmaya, mevcut alternatifler üzerinde ortak bir çizgide uzlaşmaya çağırdı. Lammert, AfD eski eşbaşkanı Frauke Petry’nin seçimlerden önce partisinden ayrılmaya karar verdiği halde, seçimlerin ertesi günü partiden ayrılacağını açıklamasını, siyasi sorumlulukla dalga geçmek olarak eleştirdi.