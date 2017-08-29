Petry’ye dokunulacak

SOL Partililer, Frauke Petry’nin 2015 yılında Saksonya Eyalet Meclisi seçim denetleme kurulunun, partinin mali durumuyla ilgili sorularına yemin etmesine rağmen doğru cevap vermediğini, meclisi yanılttığını öne sürmüş ve suç duyurusundu bulunmuştu ve suç duyurusunda bulunmuştu. Bu iddia üzerine savcılık Petry hakkında soruşturma açmıştı. Savcılığın talebi üzerine Petry’nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Petry suçlu bulunursa hapse girmesinin önündeki engel de kalkmış oldu.

Frauke Petry, meclis komisyona, 2014 yılındaki eyalet seçim kampanyası masraflarını karşılamak üzere parti adına herhangi bir borç sözleşmesi imzalamadığını söylemişti.