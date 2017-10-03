Petry’nin ‘istifa’ açıklaması, partiyi karıştırdı

AfD, daha meclis açılmadan kişisel kavgaların içine düştü. AfD Eşbaşkanı Frauke Petry, Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerinden sonra istifa edeceğini açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından Petry’nin eşi Marcus Pretzell, istifasını verdi. Bunu Mecklenburg Vorpommern eyaletinde 4 AfD milletvekilinin partiden ayrılarak, yeni bir grup kurması izledi. Hemen arkasından Saksonya Eyalet Meclisi’nde AfD’nin iki önemli ismi partiden ayrıldı. Şimdi de AfD Eşbaşkanı Jörg Meuthen ile parti Grup Başkanı Alice Weidel arasında kavga patlak verdi. Federal Meclis’te AfD Grup Eşbaşkanı seçilen Alice Weidel, Petry’nin yerine aday. Ancak Alice Weidel’in meclisteki işine yoğunlaşmasını isteyen Meuthen, buna karşı çıkıyor.

ÜÇ PARTİ KARŞI ÇIKIYOR

Federal Meclis’in en geç 24 Ekim’de açılması gerekiyor. Yeni meclisin açılmasıyla AfD de önemli mevkilerde yer alacak. AfD’nin meclis başkan yardımcılığına seçtiği 75 yaşındaki Albrecht Glaser’e karşı, İslam üzerine söylediği sözlerden dolayı çok tepki var. SPD, FDP ve Yeşiller, din özgürlüğünü sorguladığı için Glaser’in meclis başkan yardımcısı olmasına karşı. Glaser, İslam’ın temel hakları tanıdığını, ancak buna saygı göstermediğini, temel haklara saygı göstermeyene temel hak tanınamayacağını söylemişti. CDU milletvekili Heribert Hirte, tüm dinlerin kötü amaçlar için malzeme yapılabileceğini, ama bir dini genel olarak karalayanların da meclis başkan yardımcısı olamayacağını belirtti.





BİLGİLER SIZAR MI?

AfD’nin önemli komisyonlara hangi milletvekillerini göndereceği de merakla bekleniyor. Özellikle ülkede aşırı örgüt ve kişileri izleyen istihbarat teşkilatının bağlı olduğu Parlamento Kontrol Kurulu’na AfD’li aşırı sağcı milletvekillerinin önerilmesi büyük sorun yaratacak. Aşırı sağ söylemleriyle tanınan AfD’li milletvekili Petr Bystron, Bavyera istihbaratının gözetimi altında. Komisyona girmesi durumunda gizli bilgilere ulaşacak olan aşırı sağcı milletvekillerinin, bu bilgileri yandaşlarına iletmesinden korkuluyor.