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    Hürriyet >Dünya>Petry bu kararıyla ne anlatmak istiyor?

    Petry bu kararıyla ne anlatmak istiyor?

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    25.09.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 12:08

    Almanya’da pazar günkü seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağcı AfD, daha başlamadan kendi içinde bölündü. AfD Eşbaşkanı Frauke Petry, “Meclis’te AfD Grubu’na dahil olmayacağım” deyip basın toplantısını apartopar terk etti.

    ALMANYA fırtınalı günler yaşıyor. Pazar günkü genel seçimlerden milliyetçi ve ırkçı sözlerle zafer yaşayan aşırı sağcı AfD, daha ilk gün fire verdi. Parti Eşbaşkanı Frauke Petry, “Meclis’te AfD Grubuna dahil olmayacağım. Bu konuda soru sormayın. Çünkü cevaplandırmayacağım” dedi ve apartopar basın toplantısı yapılan salonu terk etti. Petry, AfD’nin diğer yöneticilerini yalnız bıraktı.
    Parti Eşbaşkanı Jörg Meuthen, liste başı adayları Alexander Gauland ve Alice Weidel de, Eşbaşkan Petry’nin niçin ayrıldığına anlam veremediklerini söyledi. Partinin seçimlerdeki liste başı adayı Alice Weidel, yönetimde konuşulmadan Petry’nin böyle bir ani karar vermesinin yanlış olduğunu eleştirdi.
    AfD yöneticileri seçim değerlendirmesi toplantısında, çok sert bir muhalefet yapacaklarını açıkladı.

    Etiketler: Frauke Petry , AFD , ALMANYA
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