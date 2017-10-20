Petrole Kuzey Irak kaybı

Petrol , Irak'ın Kerkük'teki Petrol sahalarında üretimi canlandırmak istemesi ve ABD'de yakıt stoklarının artmasıyla kayıplarını korudu.

New York'ta işlem gören vadeli kontratlar Perşembe günü yüzde 1.4 düşmesinin ardından Cuma günü yüzde 0.1 geriledi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa göre Kerkük bölgesinde hükümet kuvvetlerinin bu hafta kontrol sağladığı Petrol sahalarında Iraklı müdendisler kayıp ekipmanları değiştirmek için çalışıyor.

ABD'de benzin stokları yükselişini dördüncü haftaya taşıdı. Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre damıtılmış petrol arzı ise Ağustos'tan beri ilk kez arttı.

Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp.ekonomisti Barnabas Gan, “Irak ve kerkük konusu devam ediyor ama bir ilerleme yok. Bu durum fiyatlanıyor ve iyi bir yükselişin ardından kar realizasyonu var. Yıl sonu petrol fiyatı tahminimiz mevcut fiyattan yüksek. Yeniden dengelenme hala sürüyor ve OPEC'in mesajı bu konuda yardımcı oluyor” dedi.

Kasım vadeli Brent petrol kontratları, Singapur saatiyle 10:15'te 9 cent yükselerek varil başına 51.38 dolar oldu. Daha faal olarak işlem görenAralık kontratları ise 6 cent artarak 51.57 dolara yükseldi. Aralık vadeli Brent petrol kontratları ise yatay seyrederek varil başına 57.27 dolar oldu. Brent petrol, bu hafta yüzde 0.2'lik yükseliş kaydetti.