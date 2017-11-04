Petrolde 28 ayın zirvesi görüldü

Brent petrolün varil fiyatı dün günü 60,92 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 1,9 artışla TSİ 21.25'te 62,10 dolara tırmandı. Böylece Brent türü ham petrolün varil fiyatı Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesinden alıcı buldu.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 2 değer kazanarak 55,63 dolara kadar tırmandı ve Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyede seyretmeye devam etti.

Uzmanlar, bugün petrol fiyatlarında görülen ani artışla ilgili olarak, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısındaki ani düşüşe dikkati çekti. Baker Hughes'un bugün açıklanan verilerine göre ülkedeki sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azaldı.

Uzmanlar ayrıca, son haftalarda petrol fiyatlarındaki artışla ilgili olarak, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretim kesintisi anlaşmasının uzatılmasını desteklemesine işaret etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ham petrol üretimlerinde kesinti yapan anlaşmanın Mart 2018'den sonra devam ettirilmesinin Riyad hükümeti tarafından destekleneceğini belirtmiş, Moskova hükümeti de bu yönde olumlu sinyaller vermişti.