Petrol talebindeki güçlü artış piyasayı dengeliyor

IEA bugün yaptığı açıklamada, 2017 için günde 1.4 milyon varil olan önceki talep büyüme tahminini günde 1.5 milyon varile yükseltti. Ajans, talebin gelecek yıl için günde 1.4 milyon varil daha artmasını beklediğini bildirdi.

IEA, "Üreticiler, yıllık bazda düşünülenden daha güçlü büyüyen talepten cesaret bulmalı" dedi.

"Eğer üretim anlaşmalarına imza atmış olan bazı üreticiler, tam sonuç alacakken kararlılıklarını bozmamış olsalardı, güven daha sağlam olabilirdi."

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), üretimi günde 1.2 milyon varil kısıyor. Rusya ve diğer OPEC dışı üreticiler de üretimlerini bunun yarısı kadar azaltıyorlar. IEA, OPEC'in üretim kısma anlaşmasına uyma oranının Temmuz ayında bu yılın en düşük düzeyi olan yüzde 75'e indiğini de açıkladı.