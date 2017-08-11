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Petrol talebindeki güçlü artış piyasayı dengeliyor

REUTERS
11 Ağustos 2017 - 13:04Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 13:04

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebinin bu yıl beklenenden daha hızlı büyüyeceğini ve bunun da Kuzey Amerika'da artan üretim ve OPEC üyelerinin üretim kısıtlamasına uymamalarıyla oluşan fazlanın giderilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

IEA bugün yaptığı açıklamada, 2017 için günde 1.4 milyon varil olan önceki talep büyüme tahminini günde 1.5 milyon varile yükseltti. Ajans, talebin gelecek yıl için günde 1.4 milyon varil daha artmasını beklediğini bildirdi.

IEA, "Üreticiler, yıllık bazda düşünülenden daha güçlü büyüyen talepten cesaret bulmalı" dedi.

"Eğer üretim anlaşmalarına imza atmış olan bazı üreticiler, tam sonuç alacakken kararlılıklarını bozmamış olsalardı, güven daha sağlam olabilirdi."

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), üretimi günde 1.2 milyon varil kısıyor. Rusya ve diğer OPEC dışı üreticiler de üretimlerini bunun yarısı kadar azaltıyorlar. IEA, OPEC'in üretim kısma anlaşmasına uyma oranının Temmuz ayında bu yılın en düşük düzeyi olan yüzde 75'e indiğini de açıkladı.

Etiketler: PETROL , artış , IEA
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